Promosyon zammı son dakika açıklandı! Çılgın ödeme başladı, emekliye 20 bin TL maaşa ek promosyon

Emekliye Ramazan Bayramı öncesi şeker gibi promosyon fırsatı geldi. bankalar peş peşe yeni promosyon açıklamaları yaparken Garanti Bankası promosyon ücretlerine arşa çıkardı. emekliye özel yeni kampanyasını duyuran Garanti BBVA, 20.000 TL'ye Varan promosyon imkanı ile milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT emeklisi olan vatandaşlar bayram öncesi başvuru yaparak promosyon ödemesi alabilecek. emekliye en özel promosyon fırsatlarını sunan Garanti Bankası, tek bir şartla nakit para ödemesi yapıyor.

Bankalar arasında promosyon rekabetin nisan ayında da hız kesmeden sürüyor. Özellikle en düşük emekli maaşının artması ve EYT ile milyonlarca vatandaşın emeklilik hakkını elde etmesi bankaların rekabetini daha da arttırdı. yükselen emekli sayısı bankalara cazip gelirken nisan ayı promosyon ücretlerinde de artış yaşandı. Emekliye özel kampanyalar ardarda Bayram öncesinde duyuruluyor. Yeni bir kampanya ise Garanti Bankası'ndan geldi. Garanti Bankası, rakiplerini geride bırakmak isteyerek emekliye 20.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunacağını duyurdu. emekli promosyon güncellemesi yapan Garanti Bankası'nın rakamları emekliye de oldukça cazip geldi. peki Garanti Bankası nisan ayı promosyon ücretleri ne zaman ödenecek? Garanti Bankası promosyon başvuru şartları neler?

GARANTİ BANKASI'NDAN BAYRAM ÖNCESİ 20.000 TL EK ÖDEME

Ramazan bayramına doğru geri sayım devam ederken bankaların emekliye özel promosyon fırsatları da peş peşe açıklanıyor. yeni promosyon rakamlarını duyuran bankalardan biri de garanti BBVA oldu. emekliye peş peşe promosyon bombalarını patlatan Garanti Bankası 10.000 TL net promosyon verecek ve ek olarak emekliye düşük faizli bayram kredisi sunacak. Garanti Bankası'ndan emekliye verilecek olan promosyon için tek bir başvuru şartı bulunuyor. 3 yıllığına maaşınızı Garanti Bankası'na taşıyarak emekli promosyon fırsatını değerlendirebilirsiniz. Buna ek olarak Garanti Bankası'nın düşük faizli kredi fırsatları da tamamen emekliye özel faiz oranları ile sunuluyor.

GARANTİ BANKASI PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emekli maaşı alan SSK Bağkur memur emeklisi ve EYT’li herkese sunulan Garanti Bankası promosyon fırsatı başladı. Bayram öncesi Garanti Bankası'nın promosyon imkanlarından yararlanmak isteyenler için tek bir şart bulunuyor. Maaşınızı Garanti Bankası'na taşıyarak promosyon almak için başvuru yapabilirsiniz. Maaş taşıma işlemleri Garanti Bankası şubelerinden e-devlet'ten ve Garanti Bankası'nın dijital bankacılık hizmetleri üzerinden yapılabiliyor. Kolayca maaşınızı taşıdıktan sonra bayram öncesi 20.000 TL'ye kadar maaş ek ödeme alabilirsiniz.