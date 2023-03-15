Promosyon yarışının kazanını belli oldu! O banka EYT’lilerin tek tercihi olacak!

Emekli promosyonu birçok vatandaşın ek ödeme alacağı için ve 3 yıl taahhütle bir bankadan maaşlarını çekecekleri için doğru karar vermeleri gereken bir seçim oldu. Bankalar içinse durum müşterilerini kaybetmemek ve yeni müşterilerin kalplerini kazanabilmek olduğu için adeta bir yarış yaşandı. Mart ayı boyunca devam edecek olan emekli promosyon ödemesini en yüksek veren banka hangisi, çok araştırıldı.



EYT’nin yasalaşmasının ardından ilk etapta emeklilik hakkını elde eden 2.2 milyon vatandaş için de bankalar ekstra güncellemelere ve kampanya yenilemelerine gitti. Şimdiyse bu İş Bankası emekli promosyon ödemelerine EYT’liler için bir güncelleme getirdi. Peki, İş Bankası emekli promosyonu ne kadar? İş Bankası EYT promosyonu detayları neler? EYT’liler ne kadar promosyon alacak? İşte EYT promosyon detayları...



İş Bankası emekli promosyonu ne kadar?



Türkiye İş Bankası da birçok banka gibi ülkemizde neredeyse 15 milyon emeklinin tercih ettiği banka olmak istedi. Emekli promosyon ödemelerinde bankalar arasında en iyi kampanyayı sunan banka olmayı da başardı. Yeniden yaptığı güncelleme ile zaten birçok emeklinin maaşını taşımayı tercih ettiği banka, şimdi EYT’lilerin de tercihi olacak. Peki, İş Bankası promosyon miktarı ne kadar?

İş Bankası EYT promosyon miktarı

İş Bankası 3.500 TL altında kalan emekli aylığına 4.500 TL ödeme yapıyor.



3.500 TL ile 7.500 TL aralığı için ise emekli promosyon ödemesi 5.250 TL oldu.



7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki aylıklara ise emekli promosyon miktarı 6.750 TL.



10.000 TL üzerindeki emekli maaşı olan vatandaş ise İş Bankası’ndan 7.500 TL promosyon alacak. Ancak bunlarla bitmiyor.

Emekli vatandaşların hem promosyon miktarı için hem de birçok kampanyadan yararlanmak ve ilerleyen dönemlerde uygun faizli ihtiyaç kredilerinden faydalanmak adına İş Bankası’nı seçmesi kesin gözüküyor. İş Bankası resmi internet adresinde tüm kampanyalarını duyurdu. Emekliler de inceleyerek İş Bankası üzerinden aylıklarını almaya 3 sene taahhüt imzalamaları durumunda tüm avantajlardan yararlanabiliyor.