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Promosyon rekabetinde 1. banka! 23.000 TL verecek o banka emeklileri havalara uçurdu!

Promosyon rekabetinde 1. banka! 23.000 TL verecek o banka emeklilerin yüzünü güldürecek! Promosyon yarışında 23 bin TL ile öne geçen banka ve tüm detayları...

Promosyon rekabetinde 1. banka! 23.000 TL verecek o banka emeklileri havalara uçurdu!

Promosyonlar devam ederken bankalar da miktarları güncellemeye devam ediyor. Bankalar arasında promosyon rekabetinin en önemli etkeni de EYT ile beraber artan emekli sayısı oluyor. Emeklilerin maaşlarını bankaya taşıması da bankalar için avantaj oluyor. Bu sebeple banka hem müşterilerini kaybetmemek hem de müşteri kazanmak için promosyonlarını her gün güncelliyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor emekliler merak ediyor. İşte bankaların emekli promosyonu miktarları... 


Maaşların yüzdelerinin artmasıyla beraber bankalarda arka arkaya açıklamalar yapıyor. Vatandaşlara reklamlarını yapan bankalar müjdelerini veriyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 


En yüksek promosyon miktarı hangi bankada? 


Emekli vatandaşlar aylıklarını özel ve kamu bankalarından kendileri seçerek alabiliyor. Vakıfbank ise yeni tanıtımı ile birçok emekliyi coşkulandırdı. 3 sene ilgili bankada kalmanız durumunda o bankanın promosyonunu alabilirsiniz. Bankalarla anlaşmanın sağlanması halinde birçok emekli vatandaş yüksek maaş promosyonlarını da aylıklarıyla birlikte alabilecek. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve bankaların anlaşması doğrultusunda ise bu üniversite “Personel maaşlarına promosyon için 3 sene 19 Ocak 2023 tarihine göre açık arttırma ile özel ve kamu bankalarına davet edilmiş olup, 5 banka arasından en yüksek fiyatı veren Vakıfbank olmuştur. Promosyon miktarı 23.000 TL defaten şubat ayı içinde ödenecektir.” açıklamasını yaptı. 


Promosyon ödemeleri devam ediyor mu? 


Promosyon ödemelerine dair sürekli olarak güncellemeler geliyor. Bankalar ücretleri ile müşterilerin kendilerini seçmesi için en iyi teklifleri sunuyor. Vakıfbank ise en yüksek promosyon tutarını vererek çok ilgi çekti. 23 bin TL promosyon ücreti vereceğini açıklayan Vakıfbank, emekli adaylık ücreti için de vatandaşların seçtiği bir banka oluyor. Maaş promosyonunuzu Vakıfbank’tan almak için size en yakın şubeye gidebilirsiniz. 

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