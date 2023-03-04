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Promosyon ödemesini görenin nutku tutulacak! O banka 17.550 TL maaş promosyonu veriyor

Maaş promosyonunda heyecan veren gelişme. 17750 TL promosyon ödemesi yapılacak. Az önce duyuruldu, çalışanlar rahat nefes alacak.

Promosyon ödemesini görenin nutku tutulacak! O banka 17.550 TL maaş promosyonu veriyor

Emekli ve çalışanlara özel bankalar ile kamu bankaları tarafından ödenen maaş promosyonları son dönemlerde yoğun ilgi görüyor. Karşılıksız ve geri ödemesiz verilen maaş promosyonu için birçok kişinin beklentisi oldukça yüksek nokta özellikle kamu çalışanlarına verilen promosyonlarda ciddi rakamlara imzalar atılıyor. Yine öyle bir haber geldi. Maaş promosyonunda yeni rekor kırıldı. o kurumun çalışanlarına tek seferde 17.750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Bankalar, uzun süreden beri hem kamu çalışanlarına hem de emeklilere maaşlarını kendilerine taşımaları karşılığında Maaş promosyonu ödemesi yapıyor. özellikle geçtiğimiz yıllarda maaşlara yapılan ciddi artışların ardından promosyon ödemelerinde de güncellemeler oldu. Hem emekliye hem de kamu çalışanlarına verilen promosyon tutarları arttırıldı. 2023 yılında da hem yeni anlaşmalar sürüyor hem de promosyon rakamları yükseliyor. Bu defa da bir kurum ve banka Arasında yeni sözleşmeye imza atıldı. Bu anlaşma ile birlikte promosyon miktarı 17.750 TL'ye yükseldi.

TEK SEFERDE 17.750 TL ÖDEME YAPILACAK

Çalışanlarına Müjdeli haberi Toroslar Belediyesi duyurdu. belediye tarafından sosyal medya üzerinden ve resmi internet sitesinden yapılan açıklamada belediye bünyesinde çalışan memur kadrolu işçi ve sözleşmeli personel ile personel Limited şirketinde çalışanları kapsayan yeni promosyon Anlaşmasının sağlandığı duyuruldu. konu ile ilgili yapılan açıklamanın devamında tek seferde hesaplara 17.750 TL'lik promosyon ödemesinin geçeceği bildirildi.

20 MARTTA HESAPLARA YATACAK

Toroslar Belediyesi tarafından yapılan anlaşma doğrultusunda belediye çalışanlarına verilecek olan 17750 TL promosyon ödemesinin tarihi de belli oldu. Ödemeler çalışanların hesaplarına tek seferde 20 Mart tarihinde yatırılacak. Belediye bu anlaşmayı 3 yıl için yaptı. Yani anlaşma sağlanan banka 3 yıllık sözleşme karşılığında belediye personeline maaş promosyonu ödemeyi kabul etti. Konu ile ilgili Toroslar Belediyesinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ”Memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personel ile Personel Limited Şirketi’nde çalışanları kapsayan ve 3 yıllığına imzalanan anlaşmada belirtilen 17 bin 550 TL’lik promosyon ücreti, 20 Mart 2023 tarihinde Toroslar Belediyesi çalışanlarının hesabına tek seferde yatacak.” denildi.

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