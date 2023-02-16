Promosyon 24 bin 100 TL oldu! O bankadan resmi açıklama geldi, Şubat ayı sonuna kadar hesaplarda

Promosyon ödemeleri 2022 yılında olduğu gibi yeni yılda da yakından takip ediliyor. özellikle emekli ve kamu kurumlarının yaptığı promosyon anlaşmaları artık rekor düzeye ulaştı. son dönemlerde en çok promosyon veren bankalardan biri olan Vakıfbank'ta yeni promosyon anlaşmasını imzaladı. VakıfBank'ın son promosyon teklifi 24.100 TL oldu. Rekor promosyon ödemesinin Afyon Kocatepe Üniversitesi ile gerçekleştiği öğrenildi.

Kamu bankalarından Vakıfbank son dönemlerde promosyon ücretleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. hem emekliler hem de kamu çalışanları için yüklü promosyon ödemeleri yapan Vakıfbank yeni anlaşmasını imzaladı. 2023 yılının rekor promosyon anlaşmasını yapan banka Afyon Kocatepe Üniversitesi personeline 24.100 TL promosyon ödemesi yapacak. Promosyon anlaşmasını Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş duyurdu.

3 YILLIK İMZALAR ATILDI

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Üniversite bünyesinde çalışan personeller için Vakıfbank ile 3 yıllık promosyon anlaşması imzaladıklarını açıkladı. promosyon döneminin 1 Şubat 2023 ile 31 Ocak 2026 tarihleri arasında kapsadığını belirten kara kaş, ödenecek toplam promosyonun 24100 TL olduğunu ifade etti. buna göre Vakıfbank Afyon Kocatepe Üniversitesi personeline vereceği promosyon ücretini 28 Şubat tarihine kadar hesaplarına aktaracak.

VAKIFBANK'TAN 24100 TL PROMOSYON

Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Vakıfbank arasında imzalanan yeni promosyon sözleşmesinde açıklamış şu şekilde oldu:

”AKÜ ile Türkiye Vakıflar Bankası Afyonkarahisar Şubesi arasında AKÜ personeline yapılacak maaş ve ücret ödemelerinin banka aracılığı ile yürütülmesine ilişkin sözleşme imzalandı. AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ile Türkiye Vakıflar Bankası Afyonkarahisar Şube Müdürü Seyhan Kurt’un imzaladığı sözleşme töreninde Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ahmet Erkan, Türkiye Vakıflar Bankası Afyonkarahisar Şube Müdür Yardımcısı Mustafa Emre Gün ve AKÜ’ye Bağlı Şube Operasyon Koordinatörü Ahmet Kalkan da hazır bulundu. 1 Şubat 2023- 31 Ocak 2026 tarihleri arasını kapsayan 3 yıl boyunca geçerli olmak üzere AKÜ personeline 24 bin 100 TL promosyonun peşin ödenmesi konusunda sözleşme imzalandı. Türkiye Vakıflar Bankasının ATM’lerinin bulunmadığı ilçelerde, AKÜ personelini maaş ve ücretlerini Ziraat Bankası veya Halkbank ATM’lerinden ücretsiz olarak çekebilecek. AKÜ Personeli promosyon ödemesi ise 2023 Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek.”