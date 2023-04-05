Promosyon 20.000 TL oldu! Eski emekli ve EYT’li tek şartla hemen alacak

Banka promosyonları, emekli vatandaşlar için geçtiğimiz yıl Temmuz ayından bu yana büyük önem kazandı. özellikle aldıkları Maaşlar açlık sınırının da altında kalan emekliler bankaların promosyon fırsatlarını ek gelir olarak görüyor. Birçok banka geri ödemesiz ve karşılıksız olarak emekliye binlerce liralık promosyon fırsatı sunuyor. Üstelik en düşük emekli maaşına yapılan artış sonrasında bankaların promosyon imkanları da yükseldi. Nisan ayı banka promosyonlarına zam yapıldı. peş peşe açıklama gelirken verilecek olan promosyon rakamını duyan emekliler sevinçten havalara uçtu.

En yüksek promosyonu veren bankalar emekliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. son dönemlerde banka promosyonlarında yaşanan artış emeklinin iştahını kabartırken özellikle en düşük emekli maaşına yapılan zam sonrasında daha da yüksek promosyon fırsatları ortaya çıkmaya başladı. Ayrıca milyonlarca eyt'linin de emekli olması ile birlikte promosyon fırsatlarına Doping yapıldı. kamu bankaları ve özel bankalar resmen promosyon yarışında rekora koşuyor. emekli promosyon ücretleri son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde.

BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

Nisan ayı bu güncel banka promosyon ücretleri SSK Bağkur'u memur emeklisi ve çiçeği burnunda emekli olan eyt'liler tarafından yoğun bir şekilde aranıyor. on olarak kamu bankaları emekliye 3000 TL ile 5000 TL arasında değişen promosyon fırsatı sunacaklarını duyurmuştu. Özel bankalarda Bu rakamlar biraz daha yüksek. Garanti Bankası Akbank ING Türkiye Finansbank Türkiye İş Bankası TEB Türkiye Finans Katılım Bankası gibi bankalar emekliye 7500 TL ile ₺10.000 arasında değişen promosyon ödemesi yapıyor. Bankaların tamamı bu promosyon ücretlerini 3 yıllık sözleşme karşılığında sunuyor. Yani 3 yıllığına maaşını bankalara Taşıyan emeklilere Bu rakamlar veriliyor.

EMEKLİYE 20.000 TL PROMOSYON YOLDA

Her ne kadar şu anda 10.000 TL'ye kadar yükselen promosyon ödemesi yapılsa da bankalar arasındaki Bu rekabet daha da artacak gibi görünüyor. sektör kaynaklarından gelen son bilgilere göre emekliye 20.000 TL'ye Varan promosyon ödemeleri yolda. Çünkü her geçen gün yükselen emekli sayısı bankalar için cazip bir müşteri potansiyeli oluşturuyor. Bu sebeple de Bankaların emekliye vereceği promosyon ücretlerinde artış yapmaları gündeme geliyor. kısa süre içerisinde birçok bankanın promosyon politikasını değiştirmesi ve emekliye daha yüksek promosyon ücreti ödemesi bekleniyor. Bu konuda öncülüğü de özel bankalar yapacak gibi duruyor.