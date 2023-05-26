Prim ve yaş şartı netleşti! 1999-2000 arası sigorta başlangıcı olanlara erken emeklilikte yeni gelişme

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından kapsam dışında kalanlar diğer atılacak adımları yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için önemli açıklamalarda bulundu. Kadınlara emeklilik yaşı esnetilmesi, Bağ-Kur prim eşitlemesi ve kademeli yaş indirimi gibi konuların masaya gelmesi bekleniyor. Bu süreçte kısmi emeklilik için şartlar da araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kademeli emeklilik için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, erken emeklilik prim - yaş çizelgesi!

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından milyonlarca vatandaş emeklilik başvurularında bulundu. 1.6 milyonu aşkın vatandaşın yararlandığı düzenleme sonrasında kapsam dışında kalanlar yeni emeklilik düzenlemesi için atılacak adımları yakından takip ediliyor. Yeni sistemde kadınların emeklilik yaşının esnetilebileceği ve Bağ-Kur prim eşitlemesi için de adımların atılması bekleniyor. İşte, erken emeklilik için tüm gelişmeler!

ENİ EMEKLİLİK REFORMU GELİYOR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesinin çözülmesinin ardından, Bağ-Kur'lu çalışanların 9.000 prim günü ile emeklilik şartının tıpkı SGK'lılar gibi 7.200 güne düşürülmesi için çalışmalar başlamıştı.

Başkan Erdoğan yeni bir emeklilik reformu için müjde verdi. Buna göre Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçirilecek.

KADINLARDA EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜYOR

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanacağı açıklandı

Şu anda SGK'lı kadınların emekli olabilmesi için prim gün sayısının 7.200 ve yaşın ise 58 olması gerekiyor.

Bağ-Kur'lu kadınlar ise 58 yaşında emekli olabiliyor. Ancak seçim beyannamesinde kadınlarda anne olma ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşının aşağı çekileceği bildirildi.

BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLEMESİ

Öte yandan küçük esnaf için Bağ-Kur prim günü düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma başlattı. Böylece 4A ile 4B arasındaki prim farkı bitiyor.

9 bin gün prim şartı 7.200'e düşüyor. Bağ-Kur'lulara da tıpkı SGK'lılar gibi emekli olmanın yolu açılıyor. Bağ-Kur kapsamındaki vatandaşların 5 yıl erken emekli olmasına imkan tanıyacak düzenlemenin 2008 yılı sonrasını kapsayacağı öğrenildi.

Emeklilik statüsünü SGK'ya çevirmek için gerekli olan 1.261 gün şartının ise prim eşitlemesi yapılmasından dolayı kaldırılacağı belirtiliyor.

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI

Bakan Bilgin, bu çalışmayı anlatırken 'Küçük esnafı koruyacak bir modele ihtiyaç var' dedi. Bu kapsamda düzenlemenin kapsamında öncelikle berber, kuaför, marangoz, bakkal ve terzilerin de aralarında yer aldığı milyonlarca küçük esnaf yer alacak.

Ancak kapsama diğer Bağ-Kur'luların da eklenmesi bekleniyor. Bu durumda şirket sahipleri ve isteğe bağlı sigorta ödeyenler de kapsama girebilecek.

KISMİ EMEKLİLİKTE PRİM DÜŞER Mİ?

SSK'lılarda kısmi emeklilik için istenen prim gün sayısı ilk sigortalı olunan tarihe göre farklılık gösteriyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda 3600 olan prim gün şartı, bu tarihten sonra iş hayatına atılanlarda 4500'e çıkıyor.

Bağ-Kur'lularda ise tarih fark etmeksizin 5400 prim günü isteniyor. Burada da prim gün şartının indirilmesi bekleniyor.