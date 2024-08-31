Prim Eksiği Olanlar Hemen Yapsın. 2000 Sonrası SGK'lılar İçin Erken Emeklilik Formülü

Prim eksiği nedeniyle emekli olamayanlar için SGK uzmanından son dakika açıklaması geldi. 2000 sonrası işe girişi olan vatandaşlar için yeni formül açıklandı. Peki Eksik prim ile emekli olmak için ne yapmak gerekiyor? İşte prim eksiği olan çalışanlara yeni erken emeklilik formülleri…

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen kurallara göre çalışanların emekli olması için belli şartları tamamlaması gerekiyor. Bu şartlar arasında en önemli olanlar ise prim gün sayısı, sigorta giriş tarihi, yaş şartı oluyor. Sigorta türüne göre hizmet süresi yaş ve prim şartları değişiklik gösterebiliyor. Ancak Eksik prim nedeniyle emekli olamayan da birçok vatandaş var. Eksik primi olan, bu primleri tamamlama fırsatı bulunmayan vatandaşlar için SGK uzmanından açıklama geldi. Eğer prim eksiğiniz varsa bunu yaparak erken emeklilik hakkını elde edebilirsiniz. İşte prim eksiği olanlara SGK uzmanından tavsiyeler…

PRİM EKSİĞİ OLANLAR İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Prim eksiği olan ve emeklilik hakkını yakalayamayan vatandaşlar için önemini açıklama geldi. 8 Eylül 1999 öncesi SGK girişi olan ve prim şartını yerine getiremeyenler, Eksik prim günleri nedeniyle doğum borçlanması ya da askerlik borçlanması yaparak tamamlama fırsatına sahip olacak. Ancak bu yöntemlerle de eksik PRİMLERİNİ tamamlayamayanlar için önemini açıklama var.

EMEKLİLİK İÇİN ARANAN PRİM GÜN SAYISI ŞARTI

SSK ve bağ-kur sigortalarına göre emeklilik için aranan prim gün sayısı şartı değişiklik gösteriyor. SSK'lı çalışanların emekli olmak için 5.000 ila 5.975 gün arasında prim gününü tamamlaması gerekirken kadın bağ-kurlular için 7200, erkek Bağ-Kurlular için 9000 gün prim şartı aranıyor. Ancak SSK'lı ve bağ-kurlular kısmi emeklilik fırsatından yararlanarak daha az primle emekli olma fırsatına sahip olabilir.

KISMİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kısmi emeklilik aynı zamanda yaşlıdan emeklilik anlamına geliyor. Emeklilik yaşı gelmesine rağmen eksik primi bulunan vatandaşlar yaş şartını tamamlamaları durumunda 5.400 günden emekli olabiliyor. Yani prim eksiği olanlar için yaş gelmesi halinde emeklilik hakkını elde etmek mümkün.

TOPLU PARA İADESİ HAKKI DA VAR

Diğer yandan hiçbir şekilde emeklilik şartlarını yerine getiremeyenler için SGK'dan Toplu para iadesi de var. Emeklilikte eksik primi olan ve hiçbir durumda bu primi tamamlayamayan kişiler SGK'ya yazılı dilekçe ile başvuru yaparak Toplu para iadesi alma hakkına sahip oluyor. Toplu parayı iadesi almak için mutlaka yaş şartının tamamlanmış olması gerekiyor. Emeklilik yaşı gelmeyenler prim eksiklerini diğer yöntemlerle tamamlayabiliyor.

PRİM İNDİRİMİ DÜZENLEMESİ YOLDA

Diğer yandan bağ-kurlular için prim indirimi düzenlemesi de yolda. SSK ve bağ-kur prim eşitlemesi Ekim ayında TBMM'den geçecek. Bu sayede bağ-kurlular 7200 günden kadın ve erkek fark etmeden erken emeklilik hakkına sahip olacak.