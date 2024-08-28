Polis Akademisi duyurdu! 360'ı erkek, 90'ı kadın 450 öğrenci alınacak

Dün yayımlanan Resmi Gazete'ye göre dikkat çeken ilamlardan biri de Polis Akademisi Başkanlığı'nın 450 öğrenciyi kabul edecek olmasıydı. Önümüzdeki eğitim ve öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne 360 erkek, 90 kadın aday olmak üzere toplam 450 öğrenci alımı yapılacak.

Trthaber.com sitesinde yer alan habere göre, Söz konusu öğrenci alımına, örgün eğitim veren üniversitelerin en az 4 yıl süreli fakülte mezunlarından KPSS P3 puan türünden 75 ve üzeri puan almış adaylar başvurabilecek.

Söz konusu alıma dair başvuru şartları, giriş ve sınav takvimi "www.pa.edu.tr" isimli resmi internet adresinden aday öğrenciler ve aileleri tarafından 7/24 kontrol edilebilecek.

POLİS AKADEMİSİ ÖĞRENCİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Polis Akademisi'ne öğrenci alımı için genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, belirli bir yaş sınırını geçmemiş olmak ve üniversite mezunu olmak yer alır. Adayların herhangi bir adli sicil kaydı bulunmamalı, fiziksel yeterlilik testlerinden başarıyla geçmeli ve mülakatlarda uygun puanı almalıdır. Ayrıca, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması da yapılır. Her yıl güncellenen spesifik kriterler ve başvuru detayları, Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden takip edilmelidir.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI HAKKINDA

Polis Akademisi Başkanlığı, Türkiye'de polis teşkilatının eğitimi ve yetiştirilmesiyle sorumlu olan resmi bir kurumdur. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterir ve polis memuru, amir, komiser ve yüksek rütbeli polis görevlilerini yetiştirmek amacıyla çeşitli eğitim programları sunar. Akademi, öğrencilere mesleki bilgi ve beceriler kazandırmanın yanı sıra, fiziksel ve psikolojik eğitimlerle de hazırlık sürecini tamamlamalarını sağlar. Polis Akademisi, ayrıca uluslararası güvenlik iş birlikleri ve araştırmalarla da polislik mesleğinin gelişimine katkıda bulunur.

Kaynak: Trthaber.com Derleme: Gazeteoku.com