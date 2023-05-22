Piyasalarda çarşı pazar karıştı! Çifte rekor az önce geldi, hem Euro hem Dolar alev aldı

Seçim sonrası hareketlenen döviz kurlarında bugün yeni rekorlar geldi. Haftanın ilk işlem gününde hem dolar hem de Euro rekora koştu. Uzmanlar ise elinde dolar euro bulunan ve borcu olan vatandaşları uyarıyor. Peki, bundan sonra ne olacak? Dolar alınmalı mı satılmalı mı? Euro yatırımı yapılmalı mı?

Son iki yıldır Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı ve döviz kurundaki fahiş yükseliş sürerken, dolar/TL, sabah saatlerinde 20,18 seviyesine ulaşarak ilk kez 20 TL'yi aştı. Euro/TL ise 22,27 seviyesine gelerek ilk kez 22 TL'nin üzerine çıktı.

Ekonomi yönetiminin döviz kurunu frenlemek için uygulamaya aldığı tüm politikalara rağmen Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı önlenemiyor. Kurdaki fahiş yükseliş, vatandaşın alım gücünü de giderek yok ederken, dolar ve euro, yeni haftaya tarihte görülmemiş bir rekorla başladı.

DOLAR 20 TL'Yİ AŞTI

Son yıllarda defalarca zirve yenileyen dolar, 22 Mayıs Pazartesi günü tarihte ilk kez 20 TL sınırını aşarak, 20,1810 seviyesine ulaştı.

EURO 22 TL'Yİ AŞTI

Bu yılın başından beri 21 TL seviyesinin üzerinde seyreden euro da, bugün tarihi rekorunu tazeledi. Sabah erken saatlerde 22,2751 seviyesini gören euro/TL, ilk kez 22 TL'yi aşmış oldu.