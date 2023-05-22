GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Piyasalarda çarşı pazar karıştı! Çifte rekor az önce geldi, hem Euro hem Dolar alev aldı

Piyasalar haftanın ilk gününe rekorla başladı. Hem Dolar hem de Euro üst üste rekor kırdı. Çarşı pazzar karıştı, peki şimdi ne olacak? Güncel piyasalarda son durum haberimizde…

Piyasalarda çarşı pazar karıştı! Çifte rekor az önce geldi, hem Euro hem Dolar alev aldı

Seçim sonrası hareketlenen döviz kurlarında bugün yeni rekorlar geldi. Haftanın ilk işlem gününde hem dolar hem de Euro rekora koştu. Uzmanlar ise elinde dolar euro bulunan ve borcu olan vatandaşları uyarıyor. Peki, bundan sonra ne olacak? Dolar alınmalı mı satılmalı mı? Euro yatırımı yapılmalı mı?

Son iki yıldır Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı ve döviz kurundaki fahiş yükseliş sürerken, dolar/TL, sabah saatlerinde 20,18 seviyesine ulaşarak ilk kez 20 TL'yi aştı. Euro/TL ise 22,27 seviyesine gelerek ilk kez 22 TL'nin üzerine çıktı.

Ekonomi yönetiminin döviz kurunu frenlemek için uygulamaya aldığı tüm politikalara rağmen Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı önlenemiyor. Kurdaki fahiş yükseliş, vatandaşın alım gücünü de giderek yok ederken, dolar ve euro, yeni haftaya tarihte görülmemiş bir rekorla başladı.

DOLAR 20 TL'Yİ AŞTI

Son yıllarda defalarca zirve yenileyen dolar, 22 Mayıs Pazartesi günü tarihte ilk kez 20 TL sınırını aşarak, 20,1810 seviyesine ulaştı.

EURO 22 TL'Yİ AŞTI

Bu yılın başından beri 21 TL seviyesinin üzerinde seyreden euro da, bugün tarihi rekorunu tazeledi. Sabah erken saatlerde 22,2751 seviyesini gören euro/TL, ilk kez 22 TL'yi aşmış oldu.

ÇOK OKUNAN HABERLER
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine çifte zam! Hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyesi zammı netleşti SSK ve BAĞ-KUR emeklisine çifte zam! Hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyesi zammı netleşti
ETP'liler staj ve çıraklık mağdurları ev hanımları! Az önce imzalandı erken emeklilik geldi ETP'liler staj ve çıraklık mağdurları ev hanımları! Az önce imzalandı erken emeklilik geldi
TC kimlik NO 0,2,4,6,8 ile bitenlere 7800 TL yardım parası! Tek şartı sağlayanlar alıyor TC kimlik NO 0,2,4,6,8 ile bitenlere 7800 TL yardım parası! Tek şartı sağlayanlar alıyor
Okula Giden Çocuğu Olan Anne Babalara 3152 TL Destek Ödemesi Verilecek Okula Giden Çocuğu Olan Anne Babalara 3152 TL Destek Ödemesi Verilecek
Akbank hesabı olanlara duyuru yapıldı! 1500 TL iade almak için başvuru yapmak yetiyor Akbank hesabı olanlara duyuru yapıldı! 1500 TL iade almak için başvuru yapmak yetiyor
29 30 31 Mayıs'ta emekliye ek ödeme verilecek! Başvuru yapana 10.000 TL karşılıksız ödenecek 29 30 31 Mayıs'ta emekliye ek ödeme verilecek! Başvuru yapana 10.000 TL karşılıksız ödenecek
SON HABERLER
Piyasalarda çarşı pazar karıştı! Çifte rekor az önce geldi, hem Euro hem Dolar alev aldı Piyasalarda çarşı pazar karıştı! Çifte rekor az önce geldi, hem Euro hem Dolar alev aldı
Ve asgari ücret 500 Dolar! Açıklama ve müjdeler bu sabah geldi Ve asgari ücret 500 Dolar! Açıklama ve müjdeler bu sabah geldi
29 30 31 Mayıs'ta emekliye ek ödeme verilecek! Başvuru yapana 10.000 TL karşılıksız ödenecek 29 30 31 Mayıs'ta emekliye ek ödeme verilecek! Başvuru yapana 10.000 TL karşılıksız ödenecek
Asgari ücret zammı kesinleşti! Seçimden sonra yüzde 50 ara zam geliyor Asgari ücret zammı kesinleşti! Seçimden sonra yüzde 50 ara zam geliyor
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine çifte zam! Hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyesi zammı netleşti SSK ve BAĞ-KUR emeklisine çifte zam! Hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyesi zammı netleşti
Başkan Erdoğan’dan akşam müjdesi! E-Devlet’ten başvuru yapanlara devlet desteği verilecek Başkan Erdoğan’dan akşam müjdesi! E-Devlet’ten başvuru yapanlara devlet desteği verilecek
Okula Giden Çocuğu Olan Anne Babalara 3152 TL Destek Ödemesi Verilecek Okula Giden Çocuğu Olan Anne Babalara 3152 TL Destek Ödemesi Verilecek
ETP'liler staj ve çıraklık mağdurları ev hanımları! Az önce imzalandı erken emeklilik geldi ETP'liler staj ve çıraklık mağdurları ev hanımları! Az önce imzalandı erken emeklilik geldi