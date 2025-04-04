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Peugeot fiyat listesi Nisan 2025; Peugeot E-208, E-308, 408, 2008, 3008 ve 5008 yeni fiyatlar

Türkiye otomotiv pazarının önde gelen markalarından Peugeot, Nisan 2025 itibarıyla fiyatlarını güncelledi. Yeni fiyat listesi, markanın popüler modellerinde belirgin artışları gösteriyor.

Peugeot fiyat listesi Nisan 2025; Peugeot E-208, E-308, 408, 2008, 3008 ve 5008 yeni fiyatlar

Aşağıda, Peugeot'nun Nisan 2025 fiyatlarını ve önceki aylara göre değişimlerini bulabilirsiniz.​

Peugeot E-208 Fiyat Listesi Nisan 2025

Yeni E-208 GT 100kW: 1.568.500 TL​

Ocak 2025'te 1.463.000 TL , Mart 2025'te ise 1.478.000 TL olan bu modelin fiyatı,

Nisan ayında 1.568.500 TL'ye yükselerek yılbaşından bu yana yaklaşık %7'lik bir artış göstermiştir.​

Peugeot E-308 Fiyat Listesi Nisan 2025

Yeni E-308 GT 115kW: 1.856.000 TL​

Ocak 2025'te 1.837.500 TL olan bu model, Mart ayında fiyatını koruyarak Nisan ayında 1.856.000 TL'ye yükselmiştir.​

Peugeot 408 Fiyat Listesi Nisan 2025

408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.989.000 TL

408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 2.395.000 TL​

Ocak 2025'te ALLURE versiyonu 1.971.500 TL , Mart 2025'te ise 1.989.000 TL olarak fiyatlandırılmıştı. GT versiyonu ise Ocak ayında 2.212.500 TL , Mart ayında 2.257.000 TL iken Nisan ayında 2.395.000 TL'ye yükselmiştir.​Yeni ŞafakSözel Haber

Peugeot 2008 Fiyat Listesi Nisan 2025

2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8: 1.904.500 TL​

2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 2.106.000 TL​

Yeni E-2008 ALLURE 100kW: 1.825.000 TL​

Yeni E-2008 GT 115kW: 1.887.500 TL​

Ocak 2025'te ALLURE versiyonu 1.760.500 TL , Mart 2025'te 1.795.000 TL olarak fiyatlandırılmıştı. GT versiyonu ise Ocak ayında 1.946.500 TL , Mart ayında 1.985.000 TL iken Nisan ayında 2.106.000 TL'ye yükselmiştir.​

Peugeot 3008 Fiyat Listesi Nisan 2025

Yeni 3008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6: 2.373.000 TL​

Yeni 3008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6: 2.768.500 TL​

Yeni E-3008 Allure 157kW (210hp): 1.910.000 TL​

Yeni E-3008 GT 157kW (210hp): 2.768.500 TL​Aydınlık

Ocak 2025'te Allure Hybrid versiyonu 2.192.500 TL , Mart 2025'te 2.236.500 TL olarak fiyatlandırılmıştı. GT Hybrid versiyonu ise Ocak ayında 2.558.000 TL , Mart ayında 2.609.500 TL iken Nisan ayında 2.768.500 TL'ye yükselmiştir.​

Peugeot 5008 Fiyat Listesi Nisan 2025

Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6: 2.795.500 TL​

Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6: 2.980.500 TL​

Yeni E-5008 GT 157kW (210hp): 2.980.500 TL​

Ocak 2025'te Allure Hybrid versiyonu 2.582.500 TL , Mart 2025'te 2.634.500 TL olarak fiyatlandırılmıştı. GT Hybrid versiyonu ise Ocak ayında 2.753.500 TL , Mart ayında 2.808.500 TL iken Nisan ayında 2.980.500 TL'ye yükselmiştir.​

Kaynakhttps://www.peugeot.com.tr/

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