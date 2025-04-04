Peugeot fiyat listesi Nisan 2025; Peugeot E-208, E-308, 408, 2008, 3008 ve 5008 yeni fiyatlar

Aşağıda, Peugeot'nun Nisan 2025 fiyatlarını ve önceki aylara göre değişimlerini bulabilirsiniz.​

Peugeot E-208 Fiyat Listesi Nisan 2025

Yeni E-208 GT 100kW: 1.568.500 TL​

Ocak 2025'te 1.463.000 TL , Mart 2025'te ise 1.478.000 TL olan bu modelin fiyatı,

Nisan ayında 1.568.500 TL'ye yükselerek yılbaşından bu yana yaklaşık %7'lik bir artış göstermiştir.​

Peugeot E-308 Fiyat Listesi Nisan 2025

Yeni E-308 GT 115kW: 1.856.000 TL​

Ocak 2025'te 1.837.500 TL olan bu model, Mart ayında fiyatını koruyarak Nisan ayında 1.856.000 TL'ye yükselmiştir.​

Peugeot 408 Fiyat Listesi Nisan 2025

408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.989.000 TL

408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 2.395.000 TL​

Ocak 2025'te ALLURE versiyonu 1.971.500 TL , Mart 2025'te ise 1.989.000 TL olarak fiyatlandırılmıştı. GT versiyonu ise Ocak ayında 2.212.500 TL , Mart ayında 2.257.000 TL iken Nisan ayında 2.395.000 TL'ye yükselmiştir.​Yeni ŞafakSözel Haber

Peugeot 2008 Fiyat Listesi Nisan 2025

2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8: 1.904.500 TL​

2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 2.106.000 TL​

Yeni E-2008 ALLURE 100kW: 1.825.000 TL​

Yeni E-2008 GT 115kW: 1.887.500 TL​

Ocak 2025'te ALLURE versiyonu 1.760.500 TL , Mart 2025'te 1.795.000 TL olarak fiyatlandırılmıştı. GT versiyonu ise Ocak ayında 1.946.500 TL , Mart ayında 1.985.000 TL iken Nisan ayında 2.106.000 TL'ye yükselmiştir.​

Peugeot 3008 Fiyat Listesi Nisan 2025

Yeni 3008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6: 2.373.000 TL​

Yeni 3008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6: 2.768.500 TL​

Yeni E-3008 Allure 157kW (210hp): 1.910.000 TL​

Yeni E-3008 GT 157kW (210hp): 2.768.500 TL​Aydınlık

Ocak 2025'te Allure Hybrid versiyonu 2.192.500 TL , Mart 2025'te 2.236.500 TL olarak fiyatlandırılmıştı. GT Hybrid versiyonu ise Ocak ayında 2.558.000 TL , Mart ayında 2.609.500 TL iken Nisan ayında 2.768.500 TL'ye yükselmiştir.​

Peugeot 5008 Fiyat Listesi Nisan 2025

Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6: 2.795.500 TL​

Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6: 2.980.500 TL​

Yeni E-5008 GT 157kW (210hp): 2.980.500 TL​

Ocak 2025'te Allure Hybrid versiyonu 2.582.500 TL , Mart 2025'te 2.634.500 TL olarak fiyatlandırılmıştı. GT Hybrid versiyonu ise Ocak ayında 2.753.500 TL , Mart ayında 2.808.500 TL iken Nisan ayında 2.980.500 TL'ye yükselmiştir.​

Kaynak: https://www.peugeot.com.tr/