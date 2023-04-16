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Petrol Ofisi’nde tek şarta net 20 TL indirim! Bugün için geçerli indirimi kaçırmayın

Petrol Ofisi’nde tek şarta net 20 TL indirim! Bugün için geçerli indirimi kaçırmayın. İşte Petrol Ofisi akaryakıt indirimi detayları...

Petrol Ofisi’nde tek şarta net 20 TL indirim! Bugün için geçerli indirimi kaçırmayın

Akaryakıt fiyatları alıp başını yürümüş bir durumdayken araç sahipleri artık depoları fullemekten geri duruyor. Brent petrol fiyatlarındaki iniş ve çıkışlar nedeniyle Türkiye’de akaryakıt fiyatları bir yukarı bir aşağı oynuyor. Ancak genel itibariyle son 1 yılda gelen zamlar sürücüleri fazlasıyla yordu. Geçen hafta 1,10 TL gelen benzin zammından sonra Petrol Ofisi büyük bir kampanya yaptı tek bir şartla net 20 TL indirim fırsatı sundu. Peki, 16 Nisan 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar? 16 Nisan pazar benzin ve otogaz fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatlarının detayları... 


Benzin ve otogaz fiyatlarındaki dalgalanmalar sürücüler tarafından izlenirken benzine gelen son 1,10 TL’lik indirimin ardından Petrol Ofisi araç sahiplerinin beğeneceği bir kampanyaya imza attı. Bu kampanya kapsamında araç sahiplerine 20 TL indirim uygulanacak. Peki, Petrol Ofisi 20 TL indirim şartı nedir?  


PETROL OFİSİ’NDEN 20 TL İNDİRİM 


Petrol Ofisi araç sahiplerinin Brent petrol dalgalanmalarından bu kadar çok etkilenmesiyle beraber ve benzine gelen son zammın ardından bir kampanya hazırladı. Bu kampanya ile beraber 20 TL indirim yaptı. Petrol Ofisi istasyonlarından gerçekleştirilecek olan 500 TL ve üstündeki benzin ve otogaz harcamaları için net 20 TL hediye para puan kazanılabilecek. Kazanılan para puanlar ile yine depolar fullenecek.  


Kampanya için Petrol Ofisi’nin tek şartı ise mobil uygulamadan kayıt yaptırılması ardından gerçekleştirilen 500 TL akaryakıt alışverişini net 20 TL indirim kazandıracak. Peki, 16 Nisan 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? 


16 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 


İstanbul Anadolu Yakası’nda litre fiyatı 22,41 TL olan benzin, Avrupa Yakası’na geçildiğinde 22,46 TL. Motorin Anadolu Yakası’nda 21,08 TL, Avrupa Yakası’nda ise 21,14 TL. LPG fiyatı ise Anadolu Yakası için 9,70 TL’deyken, Avrupa Yakası’na geçildiğinde 9,70 TL. 


Ankara için LPG litresi 11,37 TL iken, benzin 22,81 TL ve motorin ise 21,50 TL. 


İzmir’de LPG’nin litresi için fiyat 11,04 TL iken, motorin 21,57, benzin ise 22,77 TL. 

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