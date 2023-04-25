Petrol fiyatlarında 1 günde 2 kere! Fiyatlar düşüyor! Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

Brent petrol fiyatlarındaki değişimler şu sıra dünyada en çok ilgi çeken durumlardan birisi geride bıraktığımız Cuma günü 82,05 dolara artmış ve düşüşüne son vermeye başlar gibi gözükmüştü. Ancak bugün yine düşüş kaybediyor. Ramazan Bayramı’nın ilk günü Brent petrol düşüşleri indirim getirmişti. Ardından motorinde de hemen bir indirim yapılmıştı. Alınan son dakika bilgileri arasında ise ikinci indirimin geldiği belirtildi. Brent petroldeki düşüşler bir daha pompaya yansıyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 25 Nisan 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...



BRENT PETROL FİYATLARINDA SON DURUM



Brent petrol fiyatlarında görülen son duruma göre 80,50 dolardan işlem alınıyor. Brent petrol cuma günü 82,05 dolara artmıştı. Ancak gün sonunda 81,46 dolara düşmüştü. Bugün güne 1,2 düşüşle başlayarak 80,50 dolar oldu.



MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA!



Akaryakıt fiyatları da Brent petrolün düşüşünden etkilendi. Yeni bir indirim daha bugün itibariyle geldi. Son olarak 21 Nisan 2023’de motorinde 0,91 TL’lik bir indirim gerçekleştirilmişti. 25 Nisan 2023, yani bugünden itibaren geçerli 0,47 TL’lik indirim daha üstüne eklendi.



BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM VAR MI?



Brent petroldeki düşüşler ve motorin fiyatlarına 2. indiriminde gelmesi hemen benzinli araç sahiplerini araştırmaya yöneltti. Ancak en son 21 Nisan’da yapılan 1,21 TL’lik indirimin ardından benzin için tekrar bir haber gelmedi. İndirim olmadığı gibi zam haberi de yok.



25 NİSAN 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?



Motorine bugün 0,47 TL’lik bir indirim daha gelmesinin ardından İstanbul için fiyatlar 20’nin altına düşerek 19,69 TL oldu. Ankara’da ise motorin fiyatı 20,11 TL’yi gösteriyor. İzmir’de ortalama motorinin litresi ise 20,20 TL oldu.