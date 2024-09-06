GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
SON DAKİKA Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

Pazartesi SABAH PTT Şubelerine Gidenler Nakit Alacak! PTT Nakit TC Kimlik İle 50.000 TL Ödeyecek

PTT yeni kampanyasını duyurdu! 50 bin TL kredi ödemesi olacak!

Pazartesi SABAH PTT Şubelerine Gidenler Nakit Alacak! PTT Nakit TC Kimlik İle 50.000 TL Ödeyecek

PTT ve Aktifbank iş birliğiyle sunulan büyük fırsat, Pazartesi sabahı PTT şubelerine gidenler için geçerli. Bu özel kampanya kapsamında, PTT nakit TC kimlik ile 50.000 TL ödeyecek. Eğer siz de bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız, yapmanız gerekenler oldukça basit.

PTT Nakit Ödeme Fırsatını Kaçırmayın

Pazartesi sabahı PTT şubelerine giderek nakit almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuluyor. PTT nakit TC kimlik ile 50.000 TL’ye kadar ödeme yapacak. Bu kampanya, özellikle acil nakit ihtiyacı olanlar için mükemmel bir seçenek oluşturuyor. PTT'nin bu özel teklifinden yararlanarak, nakit ihtiyaçlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde karşılayabilirsiniz.

SMS İle Kolay Kredi Başvurusu

Daha hızlı bir çözüm arıyorsanız, SMS ile PTT ve Aktifbank'ın sunduğu 50 bin TL krediden faydalanabilirsiniz. SMS kredi başvurusu yapmak için PTT yazın, ardından bir boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı ekleyerek 3050 numarasına gönderin. Bu basit adımlarla kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Eğer Pazartesi sabahı PTT şubelerine giderek nakit almak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmamanız gerek. PTT ve Aktifbank’ın ortaklaşa sunduğu bu kampanya, acil finansal ihtiyaçlarınızı hızla karşılamanın kapılarını aralıyor. Ayrıca, SMS ile başvuru yaparak hızlı bir şekilde kredinizi alabilirsiniz.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Narin'i öldüren aile fertlerinden biri! Abi, anne, baba, amca son dakika gelişmesi Narin'i öldüren aile fertlerinden biri! Abi, anne, baba, amca son dakika gelişmesi
Son Dakika Narin'in cansız bedeni bulundu! Narin'i kim öldürdü? Katil kim Son Dakika Narin'in cansız bedeni bulundu! Narin'i kim öldürdü? Katil kim
Emekli Maaşlarına EK ÖDEME Yapıldı! En Düşük 10.000 TL O bankalar tarafından hesaplara yatırıldı! Emekli Maaşlarına EK ÖDEME Yapıldı! En Düşük 10.000 TL O bankalar tarafından hesaplara yatırıldı!
IBAN numaralarına 8 bin 777 TL yatacak: Bu hafta başvuru yapan emekliler alabilecek IBAN numaralarına 8 bin 777 TL yatacak: Bu hafta başvuru yapan emekliler alabilecek
TBMM ONAYINDAN Geçen Yeni Karar! Emeklilere Ek Ödeme Verileceği Açıklandı! 7000 TL ödeme verilecek! TBMM ONAYINDAN Geçen Yeni Karar! Emeklilere Ek Ödeme Verileceği Açıklandı! 7000 TL ödeme verilecek!
PTT Duyurdu! TC kimlik numaranızın son hanesine göre 100.000 TL ödenecek PTT Duyurdu! TC kimlik numaranızın son hanesine göre 100.000 TL ödenecek
SON HABERLER
AKBANK AÇIKLADI! Bankada Hesabı Olanlara 450.000 TL Yatırılacak! AKBANK AÇIKLADI! Bankada Hesabı Olanlara 450.000 TL Yatırılacak!
50.000 TL borcu olanları sevindirecek haber geldi! Devlet desteği ile borçlarınız bitecek! 50.000 TL borcu olanları sevindirecek haber geldi! Devlet desteği ile borçlarınız bitecek!
İhtiyaç kredisi kullanacak olanlara Yüksek Limitli kredi başladı! Düşük faizli krediler rekor başvuru alıyor! İhtiyaç kredisi kullanacak olanlara Yüksek Limitli kredi başladı! Düşük faizli krediler rekor başvuru alıyor!
Emekliler PAZARTESİ Hesaplarını Kontrol Etsin: Nakit Para Yatacak Emekliler PAZARTESİ Hesaplarını Kontrol Etsin: Nakit Para Yatacak
Ziraat bankası bankkart olanlar 5 bin TL ödemeleri hesaplarına yükleyecek! Ziraat bankası bankkart olanlar 5 bin TL ödemeleri hesaplarına yükleyecek!
PTT Duyurdu! TC kimlik numaranızın son hanesine göre 100.000 TL ödenecek PTT Duyurdu! TC kimlik numaranızın son hanesine göre 100.000 TL ödenecek
Emekli Maaşlarına EK ÖDEME Yapıldı! En Düşük 10.000 TL O bankalar tarafından hesaplara yatırıldı! Emekli Maaşlarına EK ÖDEME Yapıldı! En Düşük 10.000 TL O bankalar tarafından hesaplara yatırıldı!
15 milyon emekliye ek ödeme! Cumhurbaşkanı açıkladı! 10 bin TL ödenecek 15 milyon emekliye ek ödeme! Cumhurbaşkanı açıkladı! 10 bin TL ödenecek