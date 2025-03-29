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Paranızı almayı unutmayın! Hastalara devlet her ay 10.125,56 TL ödüyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalıklarla mücadele eden vatandaşlara yönelik 10.125,56 TL aylık sosyal yardım ödemesi sağlıyor

Paranızı almayı unutmayın! Hastalara devlet her ay 10.125,56 TL ödüyor!

Bu destek, özellikle tüberküloz ve SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) gibi tedavisi zor hastalıklara sahip bireylerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. 

Kronik Hastalık Yardımının Özellikleri 

Destek Tutarı: 2025 yılı için 10.125,56 TL olarak belirlendi. Bu tutar, memur maaş zammı oranına (%11,54) paralel şekilde artırıldı. 

Tüberküloz ve SSPE hastaları gibi kronik ve çalışma kapasitesini sınırlayan rahatsızlığı olanlar.

Sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir seviyesi düşük olan ihtiyaç sahipleri.

Ödeme Periyodu: Aylık olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor.

Başvuru Şartları ve Süreç

Tıbbi Tanı: Hastalığın kronik ve tedaviye dirençli olduğunu gösteren resmi sağlık raporu

Gelir Kriteri: Ailenin kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin altında olması

Sosyal Güvence: SGK veya benzeri bir sosyal güvencenin bulunmaması.

Başvuru Yolu: İl ve ilçe sosyal yardımlaşma vakıfları üzerinden yapılıyor.

Diğer Desteklerle Entegrasyon

Evde Bakım Yardımı: Tam bağımlı hastalar için aylık 10.125 TL ödeme (SSPE hastaları dahil) 

Engelli Aylığı: %70 ve üzeri engellilere 5.584 TL aylık

SED Desteği: İhtiyaç sahibi ailelere çocuk başına 7.094 TL ekonomik destek

Başvuru Belgeleri:

Kronik hastalık raporu,

Gelir belgesi,

Kimlik fotokopisi.

Ödeme Takibi: e-Devlet üzerinden "Sosyal Yardım Bilgileri" sekmesinden takip edilebilir

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Başvuruların İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na yapılması gerekiyor.

Sahte belge düzenlenmesi durumunda yasal işlem başlatılabiliyor.

Detaylı bilgi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sitesi ziyaret edilebilir.

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