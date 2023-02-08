Paranız iade edilecek! Ziraat Bankası ve Halkbank’tan 500 TL’nizi çekebilirsiniz

74 ilde Bakan Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya göre vatandaşlara 500 TL para iadesi gerçekleşecek. Halkbank ve Ziraat Bankası’ndan yapılacak olan ödemeler için başvurada bulunanlar alabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya göre 74 ilde Ziraat Bankası ve Halkbank’tan vatandaşlara 500 TL iade yapılma süreci başladı.

Artan kiralar ve zamlar nedeniyle dar gelirli vatandaş özellikle barınma konusunda çok büyük problemler yaşamaya başladı. Alt gelir grubu için artık ev almak tamamen hayal olmaya başladı. Devlet konuyla ilgili olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ’nin 81 ilde gelir seviyesi düşük vatandaşlar için 250 bin sosyal konut projesi başvurusu sürecine geçmişti.

Vatandaşlar 500 TL iade alacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ ile alakalı yapılan duyuruda başvurular Eylül ayında başlamıştı. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında vatandaşlara kura ile ev almakta destek sağlanacaktı. 74 ilde Kasım ayında başlayan kura çekimleri ise başvuru yapan kişiler için tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada 74 ilin kurasının tamamlandığıyla beraber şunları söyledi:

“Projemiz ilk günden bu zamana kadar 89 günde 74 ilin kurası bitti. 195 bin 255 evin sahipleri belli oldu. Şimdi İzmir’de yarından başlayarak 8 gün 12 bin 400 konutun kurasını çekeceğiz.”

TOKİ başvurusu parası iadesi nasıl alınır?

Ziraat Bankası ve Halkbank’a ödeme yaparak TOKİ’ye başvuran kişiler para iadesini kimlik bilgisi ile başvuru yapıp şubelerden alabilecek. Halkbank’tan TOKİ başvuru ücreti yatıran kişiler ise Halkbank internet adresinden başvuruda bulunabilirler.

Halkbank internet adresinden TOKİ için başvuruda bulunan kişiler IBAN numarasına para iadelerinin talebinde bulunabilirler.

TOKİ başvuru ücreti ne zaman yapılacak?

Kura neticesinde hak sahibi olamayan kişilerin çekiliş tarihinden sonra 5 gün içinde para iadesi gerçekleştirilecek. Ek olarak başvurularını iptal eden kişiler de başvuru bedelinin iadesini alabilecekler. Vatandaşlar TOKİ başvurusu para iadesini ATM’den çekebilecekler.

TOKİ ödemeleri nasıl olacak?

TOKİ sosyal konut projesinde 3+1 ve 2+1 daireler için ödemeler 240 ay vadeli olarak yapılabilecek. 2+1 608 bin TL olan daireler 60 bin TL peşinat ve aylık 2 bin 280 TL ödemelerle yapılırken 240 ay vade sağlanacak.