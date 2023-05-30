Para piyasaları yangın yeri! Dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırıyor

Seçim sonrası TL’de değer kaybı devam ediyor. Piyasalar Dünden bu yana alev alev yanıyor. Altın dolar euro çok hareketli. Yatırım araçları da bugün tırmanışa geçerken borsa İstanbul'dan da rekor geldi. Dolar 20 TL'nin üstünde Euro ise 22 TL'nin üstünde seyrediyor. Altın fiyatlarında da yeni Rekorlar bekleniyor. İşte 30 Mayıs 2023 piyasalarda son durum…

Türkiye'nin kaderini belirleyen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından piyasalarda da hareketli dakikalar yaşanmaya başladı. Pandemi krizinden sonra atağa geçen piyasaları durdurabilene aşk olsun. Seçimlerin ardından piyasalarda yeni bir atak görüldü. Yükselmeye devam eden dolar/TL kuru 20 TL'nin üzerine çıktı. Euro ve altın fiyatlarının artması da vatandaşı çileden çıkardı. İşte piyasalardaki son durum…

DOLAR ATAĞA GEÇTİ

Uzun süredir 20 TL seviyesine çıkması beklenen doların 30 Mayıs 2023 itibarıyla 20 TL'nin üzerine çıktığı görüldü. Dolar fiyatlarındaki yükseliş tüm piyasayı etkilerken son birkaç gündür rakamların 19,98 rakamlarında olduğu görüldü. Birkaç kez 20 TL'yi gören dolar bugün itibarıyla 20 TL'nin de üzerine çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dolar rezerv tahminleri kapsamında dolar fiyatlarının yılsonunda 24 TL'ye ulaşacağı bildirildi. Resmi veriler doğrultusunda doların yılsonunda 24 TL'nin üzerinde yer alması bekleniyor.

EURO GERİ DURUR MU?

Piyasaların hareketlenmesi ile birlikte sadece dolar değil Euro'da atağa geçti. Rusya Ukrayna Savaşı'nın etkisi altında olan euro her yeni günde yeni bir yükseliş trendi ile karşımıza çıkmaktadır. Euro/ TL paritesine baktığımızda bugün itibariyle yüzde 0,93'lük bir artış görülürken rakamların da 21,7105 TL'ye ulaştığı görülmektedir.

Bir önceki kapanışını 21,5732'den yapan euro şimdilerde 21,7620 TL olarak ekranlara yansıtıyor. Euro paritesinde görülen yükselişin 22 TL bandına doğru çıktığı görülmektedir.

ALTIN FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Euro ve dolar fiyatları yükselirken altın fiyatları da dolara bağlı olarak yükseliş trendine geçti. Gram altın fiyatları bugün itibariyle 1.257,90 TL'den alınırken satış fiyatı ise 1.258,10 TL olarak görüldü. Çeyrek altın alış fiyatı bugün 2012, 63 TL olarak görülürken satış fiyatı ise 2.056,99 TL olarak açıklandı. Gram altın fiyatları da yükselmeye devam ederken uzmanlar gram altın fiyatının 1300 TL'ye ulaşacağını öngörüyor.