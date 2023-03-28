GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Para ihtiyacı olana büyük jest yapan banka! Bir kuruş faiz yok!

Para ihtiyacı olana büyük jest yapan banka! Bir kuruş faiz yok! İşte faizsiz kredi veren banka detayları...

Para ihtiyacı olana büyük jest yapan banka! Bir kuruş faiz yok!

Nakit problemi yaşayan müşterilerine ING Bank yeni bir fırsat sundu ve hemen başvurulabilecek “Faizsiz ihtiyaç kredisi” kampanyasını başlattı. Geçtiğimiz günlerde bu şekilde bir hareket başka bir bankadan gelmişti ve ING Bank’ta durmadan hemen bir karşılık verdi. İhtiyaç kredisi son zamanlarda çok fazla başvuru alırken, vatandaşlar nakit problemini her alanda yaşar oldu. Bunun en kolay çözümü ise özellikle alınacak ekstra ihtiyaçlar çıkınca ve buna benzer durumlarda ihtiyaç kredisi çekmek. 


İhtiyaç kredisi çekerken geri ödeme gibi bir durumda yaşanıyor elbette. Vatandaşların bu nedenle özellikle ihtiyaç kredisi dikkat ederken ödeyecekleri miktara bağlı olduğu için faiz oranlarına dikkat ettiğini görürüz. Faizlerde vade sayısı özellikle büyük önem taşımaktadır. Ancak ING Bank faizsiz ihtiyaç kredisi vatandaşların ihtiyacına hızır gibi yetişti. Sunduğu “Sıfır faizli ihtiyaç kredisi” ay sonuna yetişemeyenler ve daha birçok vatandaş için ilaç gibi oldu. Peki, ING Bank faizsiz ihtiyaç kredisini kimler alabilir? ING Bank sıfır faizli ihtiyaç kredisi şartları neler? İşte ING Bank faizsiz kredi detayları... 


ING Bank faizsiz ihtiyaç kredisi  


ING Bank faizsiz ihtiyaç kredisi alacak vatandaşlar 50 bin TL’ye kadar nakit ihtiyaçlarını çekebilmektedir. Sıfır faizle ihtiyaç kredisi çekmek için şartlar da belli oldu. Ramazan ayına girdikten sonra birçok yerden avantajlı fırsatlar vatandaşlar için sunulurken ING Bank da bu avantajları sundu.  


Maksimum 50 bin TL, minimum ise 5 bin TL olmak üzere sıfır faizli ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını geçmesi gerekmektedir. Ayrıca düzenli geliri olmalıdır. Sigortalı bir çalışanlara internet bankacılığı üzerinden ya da ING Bank Mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmaları halinde nakitleri hemen yatmaktadır.  

ÇOK OKUNAN HABERLER
Liste yayınlandı: Adı Soyadı olana 4336 TL devlet desteği yatıyor Liste yayınlandı: Adı Soyadı olana 4336 TL devlet desteği yatıyor
Meclisten onay çıktı! Asgari ücretli ve emekliye 7500 TL – 15.000 TL devlet desteği Meclisten onay çıktı! Asgari ücretli ve emekliye 7500 TL – 15.000 TL devlet desteği
Cumhurbaşkanı onayladı! Görülmemiş duyulmamış borç kapatma kredisi kampanyası başladı Cumhurbaşkanı onayladı! Görülmemiş duyulmamış borç kapatma kredisi kampanyası başladı
Elinde TL olanlar dikkat! Bu fırsat bir kez gelir diyen uzman isim yatırım tavsiyesi verdi Elinde TL olanlar dikkat! Bu fırsat bir kez gelir diyen uzman isim yatırım tavsiyesi verdi
Milyonlarca asgari ücretliyi heyecanlandıran sıcak gelişme! Asgari ücrete seçim zammı için düğmeye basıldı Milyonlarca asgari ücretliyi heyecanlandıran sıcak gelişme! Asgari ücrete seçim zammı için düğmeye basıldı
Asgari ücretli ve emekliye 7500 TL yardım parası başvurusu için son günler! Tek şartla herkes alabiliyor Asgari ücretli ve emekliye 7500 TL yardım parası başvurusu için son günler! Tek şartla herkes alabiliyor
SON HABERLER
Tahsis no son hanesine göre kontrol edin! 4A 4B 4C’li emekli için Bakan Bilgin duyuru yaptı Tahsis no son hanesine göre kontrol edin! 4A 4B 4C’li emekli için Bakan Bilgin duyuru yaptı
Uzman isim altın fiyatlarına dair son yorumlarını yaptı! Yükseliş devam edecek mi? Hızlı bir düşüş mü olacak? Güncel altın fiyatlarında son durum Uzman isim altın fiyatlarına dair son yorumlarını yaptı! Yükseliş devam edecek mi? Hızlı bir düşüş mü olacak? Güncel altın fiyatlarında son durum
Cumhurbaşkanı onaylı faizsiz kredi müjdesi: 3 banka kolları sıvadı, uzun vade sayısı ile veriliyor Cumhurbaşkanı onaylı faizsiz kredi müjdesi: 3 banka kolları sıvadı, uzun vade sayısı ile veriliyor
Tuvalet kağıdında depolanacak indirim! Kaçırılmayacak indirimde son günler Tuvalet kağıdında depolanacak indirim! Kaçırılmayacak indirimde son günler
Emekliler, EYT'liler Bakandan size DEV müjde! 11.500 TL devlet destekli ödeme o tarihte yatacak Emekliler, EYT'liler Bakandan size DEV müjde! 11.500 TL devlet destekli ödeme o tarihte yatacak
Emekli maaşına ek ödeme için onay netleşti! Emekli maaşına ek ödeme için onay netleşti!
Mahmut Övür: İttifaklar ve liste savaşları Mahmut Övür: İttifaklar ve liste savaşları
Hande Fırat: Vananın ağzı açıldı Hande Fırat: Vananın ağzı açıldı