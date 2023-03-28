Para ihtiyacı olana büyük jest yapan banka! Bir kuruş faiz yok!

Nakit problemi yaşayan müşterilerine ING Bank yeni bir fırsat sundu ve hemen başvurulabilecek “Faizsiz ihtiyaç kredisi” kampanyasını başlattı. Geçtiğimiz günlerde bu şekilde bir hareket başka bir bankadan gelmişti ve ING Bank’ta durmadan hemen bir karşılık verdi. İhtiyaç kredisi son zamanlarda çok fazla başvuru alırken, vatandaşlar nakit problemini her alanda yaşar oldu. Bunun en kolay çözümü ise özellikle alınacak ekstra ihtiyaçlar çıkınca ve buna benzer durumlarda ihtiyaç kredisi çekmek.



İhtiyaç kredisi çekerken geri ödeme gibi bir durumda yaşanıyor elbette. Vatandaşların bu nedenle özellikle ihtiyaç kredisi dikkat ederken ödeyecekleri miktara bağlı olduğu için faiz oranlarına dikkat ettiğini görürüz. Faizlerde vade sayısı özellikle büyük önem taşımaktadır. Ancak ING Bank faizsiz ihtiyaç kredisi vatandaşların ihtiyacına hızır gibi yetişti. Sunduğu “Sıfır faizli ihtiyaç kredisi” ay sonuna yetişemeyenler ve daha birçok vatandaş için ilaç gibi oldu. Peki, ING Bank faizsiz ihtiyaç kredisini kimler alabilir? ING Bank sıfır faizli ihtiyaç kredisi şartları neler? İşte ING Bank faizsiz kredi detayları...



ING Bank faizsiz ihtiyaç kredisi



ING Bank faizsiz ihtiyaç kredisi alacak vatandaşlar 50 bin TL’ye kadar nakit ihtiyaçlarını çekebilmektedir. Sıfır faizle ihtiyaç kredisi çekmek için şartlar da belli oldu. Ramazan ayına girdikten sonra birçok yerden avantajlı fırsatlar vatandaşlar için sunulurken ING Bank da bu avantajları sundu.



Maksimum 50 bin TL, minimum ise 5 bin TL olmak üzere sıfır faizli ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını geçmesi gerekmektedir. Ayrıca düzenli geliri olmalıdır. Sigortalı bir çalışanlara internet bankacılığı üzerinden ya da ING Bank Mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmaları halinde nakitleri hemen yatmaktadır.