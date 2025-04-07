Özgür Demirtaş baltayı taşa vurdu; Alay konusu yapıldı

Demirtaş'ın, bir yabancı sosyal medya kullanıcısına ait İngilizce içeriği kaynak belirtmeden Türkçe'ye çevirerek kendi analiziymiş gibi paylaştığı iddia edildi.

Çalıntı İddiası ve Kaynak Gösterme Eksikliği

Demirtaş'ın, finans haber platformu Zerohedge'in 4 Nisan 2025'te yayımladığı bir analizi, 6 Nisan'da Türkçe'ye çevirerek kullanıcılarla paylaştığı belirtiliyor. Ancak paylaşımda orijinal kaynağa atıf yapılmaması, akademik etik kurallarını ihlal ettiği yönünde eleştirilere yol açtı.

Sosyal Medyada Tepki Yağmuru

Paylaşım kısa sürede X (eski Twitter) platformunda gündem oldu. Kullanıcılar, "Bir profesöre yakışmadı" ifadeleriyle Demirtaş'ı eleştirirken, bazıları bunun "açık bir intihal vakası" olduğunu vurguladı2. Özellikle akademik camiadan gelen tepkilerde, kaynak belirtmemenin profesyonel etikle bağdaşmadığına dikkat çekildi.

Paylaşımın Silinmesi ve Açıklama Eksikliği

Eleştirilerin artması üzerine Demirtaş, söz konusu analizi sosyal medya hesabından kaldırdı. Olayla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmaması, tartışmaları daha da alevlendirdi.





Akademik ve Profesyonel Etik Tartışmaları

Demirtaş'ın bu davranışı, akademik dünyada "intihal" olarak nitelendirilirken, sosyal medya kullanıcıları arasında da güven sorgulamasına yol açtı. Bir X kullanıcısı, "Kaynak belirtmek basit bir nezaket kuralıyken, bu durum bir profesörün itibarını nasıl zedeler?" şeklinde tepki gösterdi.

Koç Üniversitesi'nde finans dersleri veren Demirtaş'ın, akademik camiada saygınlığını koruyup koruyamayacağı merak konusu oldu.

Trump'ın Vergi Kararı ve Küresel Etkileri

Öte yandan, Trump'ın Çin'e uyguladığı %10'luk gümrük vergisi, Türkiye dahil küresel ekonomilerde dalgalanmalara neden oldu. Uzmanlar, bu kararın Türkiye'nin tekstil ve otomotiv sektörlerini vuracağını Çin'den kaynaklanacak pazar kaymalarının sınırlı da olsa fırsatlar yaratabileceğini öngörüyor. Demirtaş'ın tartışmalı analizinin de bu bağlamda dikkat çektiği görülüyor.