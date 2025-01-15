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Özel sektörde Şubat zamları belli oldu; Ara zam, ek yardımlar

2025 yılı maaş zammı konusu, özel sektörde çalışan milyonlarca kişi için önemli bir gündem maddesi haline geldi.

Özel sektörde Şubat zamları belli oldu; Ara zam, ek yardımlar

Asgari ücrete yapılan %30’luk zam sonrası işverenlerin yaklaşımı, ara zam planları, ek yardımlar ve çalışanların tepkileri üzerine yapılan araştırmalar dikkat çekiyor. Peki, özel sektörde maaş zamları ne yönde şekilleniyor? İşte detaylar...

Asgari Ücret Zammı ve İşverenlerin Tepkileri

İstihdam platformu Elemannet tarafından yapılan bir ankete göre, işverenlerin %61’i asgari ücretteki artış oranını yetersiz buluyor. Sadece %39’luk bir kesim zammı olumlu değerlendiriyor. Bununla birlikte işverenlerin %43’ü, çalışanlarına asgari ücretin üzerinde zam yapmayı planladıklarını belirtti.

Ankette dikkat çeken diğer bir bulgu ise ara zam konusundaki eğilim oldu. İşverenlerin %67’si yıl ortasında bir ara zam planlamadığını ifade etti. Bu, maaş artışlarının büyük ölçüde sabit kalacağını gösteriyor.

Özel sektörde Şubat zamları belli oldu; Ara zam, ek yardımlar11

Zam Oranları ve İşverenlerin Planları

Ankete katılan işverenlerin, çalışanlarına yapmayı düşündükleri zam oranları şu şekilde:

%43’ü, %30 ve üzeri bir zam yapmayı planlıyor.

%32’si, mevcut asgari ücretin üzerinde bir artış yapmayı düşünmüyor.

%25’lik bir kesim ise henüz bir karar vermiş değil.

Enflasyona Karşı Ek Destekler

Enflasyonun etkilerini hafifletmek amacıyla işverenlerin bir kısmı çalışanlarına ek destekler sağlamayı planlıyor. İşverenlerin yaklaşımı şu şekilde:

%28’i ikramiye vermeyi düşünüyor.

%12’si mutfak desteği sunmayı planlıyor.

%5’i kira yardımı yapacağını belirtti.

%56’lık bir kesim, herhangi bir ek destek sağlamayı planlamadığını ifade etti.

Özel sektörde Şubat zamları belli oldu; Ara zam, ek yardımlar11

Çalışanların Tepkileri ve Beklentiler

Asgari ücret zammı sonrası çalışanların geri bildirimleri konusunda işverenlerin beklentileri ise şöyle:

%50’si, çalışanların daha fazla zam talep edeceğini düşünüyor.

%34’ü, mevcut iş durumunun korunacağını öngörüyor.

%16’sı ise iş değiştirme hareketliliğinin artacağını ifade etti.

Kaynak:
Elemannet İşveren Anketi, 2025

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