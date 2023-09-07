OVP ile tahmini tüm hesaplar değişti! SSK Bağ-Kur emekli maaşlarına OVP ayarı! İşte emekli maaşı son tablo

Açıklanan ağustos ayı enflasoynu ve toplu sözleşme görüşmelerinde memur yapılacak zam oranının belli olmasıyla birlikte milyonlarca emekli gelecek olan Ocak zammını bekliyordu. Dün açıklanan OVP ile birlikte emekli maaşları için yapılan tahmini hesaplar değişti. Bu veriler kapsamında SSK Bağ-Kur emekli aylıkları ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntıları ile emekli hesaplamaları...

Toplu sözleşme görüşmelerinin ardından gözlerin çevrildiği emekli zam oranında, Orta Vadeli Program (OVP) tüm tahminleri değiştirdi. Merkez Bankası'nın yılsonu tahmininin ardından OVP'de açıklanan yılsonu tahmini birbirini tutmayınca, emekli zam oranları yeniden hesaplandı. İşte emekliye yapılacak zam oranının detayları...

İŞTE 6 AYLIK ORAN

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon zammını, 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hafta başında açıklanan veriler Temmuz-Ağustos artışını yüzde 19.44 olarak göstermişti. OVP'deki tahminine göre ise bu yılın ikinci yarısındaki TÜFE, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 37.76 olarak gerçekleşecek.

Buna göre memur maaşı 32 bin 907'ye yükseldi. Memur emeklisinin maaşı ise 14 bin 761 olacak.

Emekli müsteşar 53 bin 673 lira, profesör 38 bin 378 lira, genel müdür 47 bin 504 lira, lisans mezunu 1/4 şube müdürü 18 bin 642 lira, emekli öğretmen 22 bin 107 lira, kaymakam 31 bin 298 lira, baş komiser 22 bin 107 lira alacak.

İYİLEŞTİRME HAZIRLIĞI

Emekliler kesin zam oranını son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta öğrenecek. Tabii artış bununla da sınırlı kalmayacak. Emeklilere iyileştirme hazırlıkları da başladı. İyileştirme Ocak ayında maaşlara yansıtılabileceği gibi, bu tarih beklenmeden ara zam şeklinde de yapılabilecek. Burada seyyanen zam ya da oransal artış formülleri gündemde. Ayrıca halen ek ödeme dahil 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin de artırılması söz konusu olabilecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞI NASIL NEĞİŞECEK?

Mevcut maaş: 7.500,00 TL

% 37.76 zamlı maaş: 10.332,00 TL

Mevcut maaş: 7.600,00 TL

% 37.76 zamlı maaş: 10.469,76 TL

Mevcut maaş: 7.700,00 TL

% 37.76 zamlı maaş: 10.607,52 TL

Mevcut maaş: 7.800,00 TL

% 37.76 zamlı maaş: 10.745,28 TL

Mevcut maaş: 7.900,00 TL

% 37.76 zamlı maaş: 10.883,04 TL

Mevcut maaş: 8.000,00 TL

% 37.76 zamlı maaş: 11.020,80 TL

Mevcut maaş: 8.100,00 TL

% 37.76 zamlı maaş: 11.158,56 TL

Mevcut maaş: 8.200,00 TL

% 37.76 zamlı maaş: 11.296,32 TL

Mevcut maaş: 8.300,00 TL

% 37.76 zamlı maaş: 11.434,08 TL

Mevcut maaş: 8.400,00 TL

% 37.76 zamlı maaş: 11.571,84 TL

Mevcut maaş: 8.500,00 TL

% 37.76 zamlı maaş: 11.709,60 TL

Mevcut maaş: 8.600,00 TL

% 37.76 zamlı maaş: 11.847,36 TL

Mevcut maaş: 8.700,00 TL

% 37.76 zamlı maaş: 11.985,12 TL

Mevcut maaş: 8.800,00 TL

% 37.76 zamlı maaş: 12.122,88 TL

Mevcut maaş: 8.900,00 TL

% 37.76 zamlı maaş: 12.260,64 TL

Mevcut maaş: 9.000,00 TL

% 37.76 zamlı maaş: 12.398,40 TL