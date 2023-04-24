ÖTV’siz araba fiyatları vatandaşı umutlandırdı! Doblo, Fiat, Renault

Vatandaşlar her gün ÖTV’siz araç fiyatları hakkında detayları araştırır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından ÖTV’den muaf tutulacağını öğrenen vatandaşlar ÖTV’siz araç fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Peki ÖTV’siz araç fiyatları ne kadar? Hangi araçlar için ÖTV alınmıyor? İşte ÖTV’siz araç fiyatlarına dair tüm detaylar...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haberinden sonra vatandaşların arama motorlarında en çok aradığı soru ÖTV’siz araç fiyatları oldu. ÖTV’den muaf tutulacak “Ticari araçlar” için aramalar başladı. En çok merak edilen ÖTV’siz araç fiyatları ise Fiat Doblo, Renault Master, Fiat Fiorino ve Trafic oldu. Peki, ÖTV’siz araç fiyatları ne kadar? ÖTV’siz araç nasıl alınır?



ÖTV DÜZENLEMESİ YOLDA



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamayla birlikte araç fiyatlarındaki ÖTV’nin kalkacağı müjdesi öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖTV’siz araç müjdesini araçlarını yenilemek isteyen esnaflar için verdi. Ticari araçlar için ÖTV düzenlemesi kapsamında olan araçlar belirtildi. Peki, hangi araçlar ÖTV’siz satılacak?



ÖTV’SİZ SATILACAK ARAÇLAR HANGİLERİ?



ÖTV’siz satılacak olan araçlar için müjde esnaflara gitti. Bu kapsamda ise dolmuşlar, şehir içi taksiler, minibüsler, otobüsler, midibüsler, çekiciler, ticari kamyonlar için ÖTV’siz yenileme mümkün olacak.



ÖTV DÜZENLEMESİ DETAYLARINI HAZİNE BAKANLIĞI VERECEK



ÖTV’siz araç yenileme hakkında ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖTV’siz ticari araç yenileme konusunun Meclis’te seçimlerden sonraki ilk faaliyetleri olacağını açıkladı.



TESK BAŞKANI KONUŞTU



TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Genel Başkanı Bendevi Palandöken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği habere “Talep ettiğimiz üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ticari araç yenilemede ÖTV indirimi getirmesi çok olumlu karşılandı.” ifadelerini kullandı.



ÖTV’SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?



Açıklanan bilgilere göre ticari taksi için yüzde 45 – 80 arası ÖTV ile beraber motor silindir hacminin 1600’ü geçmemesi gerekmektedir. 1600 santimetreküpü binek araçlar için sınır olarak belirlemelerine ek olarak diğer detayların da verileceği belirtildi.