GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

ÖTV’siz araba fiyatları vatandaşı umutlandırdı! Doblo, Fiat, Renault

ÖTV’siz araba fiyatları vatandaşları umutlandırdı! Renault, Doblo, Fiat araçlar için ÖTV’siz araç fiyatları hesapları ortaya çıktı. İşte ÖTV’siz araç fiyatlarına dair detaylar haberimizde...

ÖTV’siz araba fiyatları vatandaşı umutlandırdı! Doblo, Fiat, Renault

Vatandaşlar her gün ÖTV’siz araç fiyatları hakkında detayları araştırır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından ÖTV’den muaf tutulacağını öğrenen vatandaşlar ÖTV’siz araç fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Peki ÖTV’siz araç fiyatları ne kadar? Hangi araçlar için ÖTV alınmıyor? İşte ÖTV’siz araç fiyatlarına dair tüm detaylar... 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haberinden sonra vatandaşların arama motorlarında en çok aradığı soru ÖTV’siz araç fiyatları oldu. ÖTV’den muaf tutulacak “Ticari araçlar” için aramalar başladı. En çok merak edilen ÖTV’siz araç fiyatları ise Fiat Doblo, Renault Master, Fiat Fiorino ve Trafic oldu. Peki, ÖTV’siz araç fiyatları ne kadar? ÖTV’siz araç nasıl alınır? 


ÖTV DÜZENLEMESİ YOLDA 


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamayla birlikte araç fiyatlarındaki ÖTV’nin kalkacağı müjdesi öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖTV’siz araç müjdesini araçlarını yenilemek isteyen esnaflar için verdi. Ticari araçlar için ÖTV düzenlemesi kapsamında olan araçlar belirtildi. Peki, hangi araçlar ÖTV’siz satılacak? 


ÖTV’SİZ SATILACAK ARAÇLAR HANGİLERİ? 


ÖTV’siz satılacak olan araçlar için müjde esnaflara gitti. Bu kapsamda ise dolmuşlar, şehir içi taksiler, minibüsler, otobüsler, midibüsler, çekiciler, ticari kamyonlar için ÖTV’siz yenileme mümkün olacak.  


ÖTV DÜZENLEMESİ DETAYLARINI HAZİNE BAKANLIĞI VERECEK 


ÖTV’siz araç yenileme hakkında ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖTV’siz ticari araç yenileme konusunun Meclis’te seçimlerden sonraki ilk faaliyetleri olacağını açıkladı.  


TESK BAŞKANI KONUŞTU 


TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Genel Başkanı Bendevi Palandöken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği habere “Talep ettiğimiz üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ticari araç yenilemede ÖTV indirimi getirmesi çok olumlu karşılandı.” ifadelerini kullandı.  


ÖTV’SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER? 


Açıklanan bilgilere göre ticari taksi için yüzde 45 – 80 arası ÖTV ile beraber motor silindir hacminin 1600’ü geçmemesi gerekmektedir. 1600 santimetreküpü binek araçlar için sınır olarak belirlemelerine ek olarak diğer detayların da verileceği belirtildi. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli sevinç çığlıkları atacak! BOMBA zam müjdesi geldi: Mayıs ayında en düşük emekli maaşı 8800 TL Emekli sevinç çığlıkları atacak! BOMBA zam müjdesi geldi: Mayıs ayında en düşük emekli maaşı 8800 TL
Cumhurbaşkanı onay verdi! Erken emeklilik için ilk adım atıldı, SSK ve Bağ-Kur'luları kapsıyor Cumhurbaşkanı onay verdi! Erken emeklilik için ilk adım atıldı, SSK ve Bağ-Kur'luları kapsıyor
Bu iddia altın borcu olanı dumur etti: Gram altın 8000 TL olacak! Kuyumcuların önü kuyruk Bu iddia altın borcu olanı dumur etti: Gram altın 8000 TL olacak! Kuyumcuların önü kuyruk
Çalışmayan annelere büyük müjde! Minimum 7500 TL maaş bağlanıyor Çalışmayan annelere büyük müjde! Minimum 7500 TL maaş bağlanıyor
Çalışmayanlara dahi verilecek! Gelir belgesiz 40 bin TL Çalışmayanlara dahi verilecek! Gelir belgesiz 40 bin TL
İş Bankası faizsiz kredi furyasına katıldı! 20.000 TL faizsiz kredi şartsız kefilsiz İş Bankası faizsiz kredi furyasına katıldı! 20.000 TL faizsiz kredi şartsız kefilsiz
SON HABERLER
Faizsiz kredide akıl almaz rakam! Aylık ödemesi yalnızca 2.000 TL! Faizsiz kredide akıl almaz rakam! Aylık ödemesi yalnızca 2.000 TL!
Emeklilerin yüzü Mayıs’ta gülecek! Yüzde 30 ara zam geliyor Emeklilerin yüzü Mayıs’ta gülecek! Yüzde 30 ara zam geliyor
Seçim öncesi haber geldi! Genç, yaşlı, kadın herkese ödeme yapılacak Seçim öncesi haber geldi! Genç, yaşlı, kadın herkese ödeme yapılacak
Altın fiyatlarında ışık hızıyla yükseliş! Ziraat Bankası’nda altın 2 katı değerleniyor Altın fiyatlarında ışık hızıyla yükseliş! Ziraat Bankası’nda altın 2 katı değerleniyor
Asgari ücretli aileler başvursun! 2.400 TL yardım hemen çıkıyor! Asgari ücretli aileler başvursun! 2.400 TL yardım hemen çıkıyor!
Çalışmayanlara dahi verilecek! Gelir belgesiz 40 bin TL Çalışmayanlara dahi verilecek! Gelir belgesiz 40 bin TL
Çocuklu ailelere seçimden önce 1.250 TL ödeme! Başvuranlara yatacak Çocuklu ailelere seçimden önce 1.250 TL ödeme! Başvuranlara yatacak
Ziraat Bankası müşterilerine akaryakıt indirimi! Yapan 75 TL indirim kazanıyor! Ziraat Bankası müşterilerine akaryakıt indirimi! Yapan 75 TL indirim kazanıyor!