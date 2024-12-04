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ÖTV ve KDV şartsız alma başladı; Otomobil fiyatları yükselecek mi?

2024 yılı, Türkiye otomotiv sektörü için büyük bir hareketlilik ve rekorlar yılı oldu. Sektörün 2025 yılında nasıl bir yol izleyeceği, özellikle ÖTV ve KDV düzenlemeleriyle şekillenecek.

ÖTV ve KDV şartsız alma başladı; Otomobil fiyatları yükselecek mi?

Tüketiciler, araç fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini, vergi düzenlemelerinin sektörde nasıl bir etki yaratacağını merak ediyor. Bu beklentileri değerlendiren sektördeki önde gelen isimlerden Ali Haydar Bozkurt, otomotiv pazarındaki 2025 öngörüleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

2025 Yılında Araç Fiyatları Ne Olacak?

2025, Türkiye otomotiv sektörü için kritik bir dönemeç olacak. Artan maliyetler, yüksek vergiler ve ekonomik belirsizlikler, araç fiyatlarını etkilemeye devam edecek. Ali Haydar Bozkurt, fiyatların düşmesi için önemli düzenlemelere ve ekonomik iyileşmelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Özellikle, yılbaşında yapılacak asgari ücret artışı ve döviz kurlarındaki değişikliklerin, otomobil fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olacağı tahmin ediliyor.

ÖTV ve KDV Muafiyetleri

2025 yılıyla birlikte, araç alımında yeni düzenlemeler devreye girecek. 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, Türkiye’de üretilmiş sıfır kilometre araçlarda ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek. Ayrıca ticari araç alımı yapacak şoför esnafı, mevcut araçlarını yenileyerek ÖTV ve KDV muafiyetinden yararlanabilecek. Bu düzenlemelerin, sektöre ekonomik denge sağlama ve çevresel etkileri azaltma açısından katkı sunması bekleniyor.

2024 Rekor Satışlar ve 2025 Beklentileri

2024 yılı, otomotiv sektöründe satış rekorları kırdı. Ali Haydar Bozkurt, 2024’ün ilk 10 ayında 947 bin adetlik satışla beklenenden yüksek bir performans sergilendiğini ifade etti. 2025 için de pozitif beklentiler söz konusu. Bozkurt, “Eğer beklenmedik ekonomik gelişmeler yaşanmazsa, 2025 yılı da 1 milyon adet satışla tamamlanabilir” dedi. Bu yıl içerisinde markaların kampanyalarla pazarı hareketlendirdiğini belirten Bozkurt, 2025’te de rekabetin devam edeceğini vurguladı.

Hibrit Araçların Yükselen Payı

2024'te Toyota, hibrit araç pazarında yüzde 60’lık pazar payı elde etti. 2025’te de bu trendin devam etmesi bekleniyor. Toyota, hibrit ürün gamını genişleterek, çevre dostu seçenekleri daha fazla müşteriye ulaştırmayı hedefliyor. 2025’te Toyota’nın SUV segmentindeki çeşitliliği arttırmayı planladığını belirten Bozkurt, SUV araçlarının toplam binek araç satışlarında yüzde 50’lik bir paya ulaşacağını söyledi.

Kaynak: Sputnik

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