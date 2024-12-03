ÖTV şartsız otomobil alımında detaylar kesinleşti; İşte tüm merak edilenler...

Özellikle ÖTV muafiyetiyle sıfır kilometre araç sahibi olmayı planlayanlar için önemli fırsatlar sunan teklifin detayları açıklandı.

2000 Model ve Altı Araçlar İçin ÖTV Muafiyeti

Otomotiv Sektörü Uzmanı Göksel Erkoyuncu, düzenlemenin yalnızca Türkiye'de üretilen araçları kapsayacağını belirtti. Erkoyuncu, teklifin detaylarını şu şekilde açıkladı:

2000 model ve altı araç sahipleri için, ÖTV ve KDV muafiyetiyle sıfır araç alımını mümkün kılacak bir düzenleme planlanıyor. Bugünkü fiyatlarla 1 milyon TL’ye satılan bir araç, düzenleme sonrası 550-600 bin TL seviyelerine inebilir.

Ağır Hasarlı Araçlar Trafikten Çekilecek

Teklif, ağır hasarlı ve ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar için de önemli düzenlemeler içeriyor:

Trafik kazası, doğal afet veya diğer nedenlerle ağır hasarlı olduğu tespit edilen araçların onarımı yapılarak yeniden trafiğe çıkarılması yasaklanacak. Bu yasağa uymayan özel veya tüzel kişilere 500 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ticari faaliyet yürüten şoförlere, 10 yıl boyunca kullanma şartıyla ÖTV ve KDV muafiyetli araç satın alma fırsatı tanınacak.

Düzenleme Kimleri Kapsıyor?

2000 model ve altı araç sahipleri

Ticari faaliyet yürüten şoför esnafı

Ağır hasarlı araç sahipleri

Kaynak: Haber Global

Derleyen: Gazeteoku.com