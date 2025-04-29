ÖTV ödemeden sıfır otomobil! Fiat Egea 579 Bin TL, Renault Clio 523 Bin TL!

Engelli vatandaşların yararlanabildiği bu fırsat, bazı modellerde neredeyse yüzde 50'ye varan fiyat avantajı sağlıyor. İşte en ucuz ÖTV’siz araçlar ve fiyat listesi…

ÖTV’siz Araç Alımı Kimler İçin Geçerli?

Türkiye’de sıfır araç fiyatlarını etkileyen en büyük maliyet kalemlerinden biri Özel Tüketim Vergisi (ÖTV). Ancak devlet, belirli oranlarda engelli raporu bulunan vatandaşlara ÖTV muafiyeti tanıyor. Bu hak sayesinde sıfır araçlar, piyasa fiyatının neredeyse yarısına satın alınabiliyor.

✅ %90 ve üzeri engelli raporu olan bireyler kendi adlarına

✅ %40 üzeri engelli raporu olan bireyler, özel donanımlı araçlar için

bu avantajdan yararlanabiliyor.

📌 Not: Bu hak 5 yılda bir kullanılabiliyor ve araç, 5 yıl boyunca satılamıyor. Aksi durumda ÖTV iadesi isteniyor.



ÖTV’siz Satın Alınabilecek En Ucuz Araçlar – Nisan 2025 Listesi

Aşağıda ÖTV muafiyeti ile satın alınabilen bazı 2025 model sıfır kilometre araçların fiyat listesi yer alıyor:

🚗 Fiat Egea Serisi (Örnek Fiyatlar):

EASY 1.4 Fire 95 HP: 579.900 TL → ÖTV’siz tahmini: yaklaşık 322.000 TL

URBAN 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 854.400 TL → ÖTV’siz tahmini: yaklaşık 474.000 TL

🚗 Renault 2025 Modelleri (Resmi ÖTV’siz Fiyatlar):

Equilibre 1.0 SCe 65 HP Manuel: 942.000 TL → 523.333 TL (ÖTV’siz)

Equilibre 1.0 TCe X-Tronic 90 HP Otomatik: 1.075.000 TL → 597.222 TL (ÖTV’siz)

Techno Esprit Alpine 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP: 1.665.000 TL → 925.000 TL (ÖTV’siz)

📌 Not: Fiyatlar model yılına, donanıma ve bayi kampanyalarına göre değişiklik gösterebilir.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik