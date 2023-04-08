ÖTV indirimi TBMM’den geçti! O araçlara tam 317 bin TL indirim uygulandı

Yaklaşan genel seçimler öncesi bir müjdeli haberde araba almak isteyenlere geldi. Uzun süredir araç almak için ÖTV indirimi bekleyenler bu haberle sevinçten havalara uçacak. Bu kararla birlikte araba fiyatları düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o kararı imza attı ve ÖTV indirimi müjdesi Az önce verildi. Vakit kaybetmeyin çünkü o araçların fiyatlarında 317.000 TL indirim uygulandı. Dev indirim fırsatını kaçırmayın seçim öncesi araba alma şansını yakalayın. ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyat listesi haberimizde…

Sıfır araç almayı düşünenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan müjde geldi. Uzun süreden beri beklenen ÖTV indirimi nihayet başladı. Seçim öncesi hükümet tüm kodlarını oynamaya devam ederken alınan bu karar ile birlikte sıfır araç fiyatlarına 317.000 TL indirim uygulandı. ÖTV indirimi kampanyası ile birlikte araç fiyatları da resmen dibe çakıldı. Peki, ÖTV indirimi hangi araçlarda geçerli? Hangi modellere indirim uygulandı? ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları listesi haberimizin devamında...

ÖTV İNDİRİMİ KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Uzun süreden beri beklenen ÖTV indirimi kararını nihayet resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce elektrikli araçlarda ÖTV indirimi olacağı müjdesini vermişti. 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlere doğru geri sayım başlarken vatandaşların beklediği ÖTV müjdesi de verildi. Sadece elektrikli otomobillerde geçerli olacak olan ÖTV indirimi ile o model araçlara 317.000 TL'lik indirim yapılmış oldu.

ARABA ALMAK İSTEYENLERİN YÜZÜ GÜLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ve attığı imza sonrasında ÖTV indirimi müjdesi özellikle Tesla, TOGG, Porsche ve Audi gibi firmaların elektrikli araçlarını kapsıyor. Özellikle TOGG fiyatının düşmesi için yapılan ÖTV indirimi müjdesi sayesinde yerli arabaya ilginin de artması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası ÖTV indirimi kararı resmi gazetede yayınlanırken Tesla'nın model x aracına yapılan ÖTV indiriminin 318.000 TL'yi bulduğu ortaya çıktı.

ÖTV indirimi son müjdede olmayacak nokta aynı zamanda matrah limitlerinin yükseltilmesi de gündeme geldi. Özellikle Çin'den gelecek olan elektrikli araçların ek gümrük vergisi oranı %40'a yükseltilirken yeni düzenleme ile birlikte elektrikli araçların %10'luk ÖTV dilimi kapsamına girdi. Fiyatı 1 milyon 250.000 TL'nin üstünde olan araçlarda %40 oranında ÖTV indirimi uygulanırken fiyatı 1 milyon 250 bin TL artı olan araçlarda ise %10 ÖTV dilimi uygulanacak.

TOGG MODELLERİNİN FİYATI DA DÜŞÜYOR

Şu an için uygulananı ÖTV indirimi yerli otomobil TOGG’u kapsamıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada vatandaşların yerli otomobile daha kolay ulaşabilmesi için özel kredi paketleri hazırlanacağını duyurmuştu. Aynı zamanda TOGG’a özel ÖTV indirimi uygulanması da gündemde. Yapılacak olan düzenleme ile birlikte TOGG %10'luk ÖTV dilimi üzerinden satışa çıkacak.

ÖTV İNDİRİMİ SONRASI SIFIR ARABA FİYATLARI

ÖTV düzenlemesi sonrası indirim gelen araçların markaları ve fiyatları da merak konusu oldu. ÖTV indirimi ile birlikte sıfır araba fiyatları şöyle oldu:

Hyundai Kona 100 kW: eski fiyatı 1.192.000 TL iken yeni fiyatı 937.166 TL oldu.

Kia Niro EV; eski fiyatı 1.000.780 TL iken yeni fiyatı 1.399.000 TL oldu.

Opel Mokka e: eski fiyatı 1.229.000 TL iken yeni fiyatı 966.000 TL oldu.