Oturduğunuz yerden başvurun! 30.000 TL hesabınıza ışınlansın!

Vatandaşların maddi sıkıntılarını kontrol altına almak adına birçok banka yeni kampanyalar yayınlıyor. Bunlardan birisi de cep telefonu ile başvurarak anında 30.000 TL alabileceğiniz bir kampanya. Bazı bankaların sunduğu 30.000 TL ödeme için cep telefonundan SMS yoluyla başvuru yapmanız yeterli.



Bankaya yapacağınız başvuruda internet bankacılığı adımları ya da şubeye gitmek gibi zahmetlere girmenize gerek kalmayacak. Oturduğunuz yerden cep telefonunuz ile SMS atarak hemen 30.000 TL yardım parasını alabilirsiniz. İşte 30.000 TL kredi veren o bankalar...



SMS ile kredi veren bankalar



SMS atarak kredi alabileceğiniz bankaların içinde Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Denizbank, QNB Finansbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası yer almaktadır.

Bu bankalardan istediğinize kredi başvurusunda bulunabilmek için 4425 numarasına mesaj atmanız yeterlidir. Atacağınız SMS’de “Kredi, T.C. kimlik” bilgileri yer almalıdır. Ardından 4425’e SMS atarak hemen kredinizin onaylanmasıyla hesabınızdaki ödemeyi kullanabilirsiniz.