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Otomobil isteyenler dikkat; QNB Finansbank 400 bin TL taşıt kredisi veriyor

QNB Finansbank, otomobil almak isteyenler için 400 bin TL'lik taşıt kredisi imkanı sunuyor. Peki, QNB Finansbank’ın taşıt kredisi faiz oranı nedir?

Otomobil isteyenler dikkat; QNB Finansbank 400 bin TL taşıt kredisi veriyor

Otomobil almak isteyenler için önemli bir fırsat sunan QNB Finansbank, internet sitesi üzerinden taşıt kredisi kampanyasını duyurdu. Banka, 400 bin TL için sunmuş olduğu fırsatları detaylı bir şekilde yayınladı. Ancak, QNB Finansbank taşıt kredisi faiz oranı ne kadardır?

Otomobil fiyatları da bu zamlardan kötü şekilde etkilendi. Hal böyle olunca, vatandaşlar bankaların sunduğu kredi fırsatlarını araştırmaya başladı. 

Kredi Bilgileri:

Kredi Tutarı: 400.000 TL

Vade: 24 Ay

Aylık Taksit Tutarı: 24.312,50 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.167.001,10 TL

Aylık Faiz Oranı: %4,34

Kredi hesaplamalarınızı yaparak, otomobil sahibi olma hayalinizi gerçekleştirmek için QNB Finansbank’ın taşıt kredisi fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

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