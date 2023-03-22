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ONS ve gram altın el ele zirveye çıkacak! Altının damga vuracağı tarih belli oldu! 22 Mart 2023 altın fiyatları

ONS ve gram altın el ele zirveye çıkacak! Altının damga vuracağı tarih belli oldu! İşte gram altın fiyatlarında son durum...

ONS ve gram altın el ele zirveye çıkacak! Altının damga vuracağı tarih belli oldu! 22 Mart 2023 altın fiyatları

Avrupa ve ABD’de yaşanan fotoğrafçılık krizinden sonra altın fiyatlarında büyük bir yükseliş görüldü. ONS altın 11 aydaki en yüksek zirvesini gördü. Gram altın 1.200 TL’nin üstünü gördü ve bu da yatırımcıların “Altın düşer mi, yoksa yükselir mi?” sorusunu merak etmesine sebep oldu.  


ABD ve Avrupa’daki krizlerden sonra altın fiyatları zirve yaptı. ONS altın 2.000 doları aştı ve 11 aydaki en yüksek fiyatı gördü. Diğer yandan ONS altın fiyatlarındaki artış gram altının da 1.200 TL’yi aşmasını sağladı. Mart ayı faiz kararının Merkez Bankası’ndan gelmesiyle birlikte yatırımcıların bazı beklentileri açıklığa kavuşacak. Bugün açıklanacak faiz kararı ile “Altın yükselişe geçecek mi” sorusu da biraz açıklığa kavuşacak.  


ONS altın fiyatlarındaki 11 ayın en fazla miktarı görülürken gram altın da fazlasıyla etkilendi. Ayrıca son yaşanan krizlerden dolarda etkilenerek 19 TL seviyelerine çıktı.  


Banka iflasları altın fiyatlarını etkiledi 


ABD’de ve bazı Avrupa ülkelerindeki bankalarda yaşanan krizler sebebiyle altın fiyatları da etkilendi. Yatırımcılar kendini güvenceye almak için altını güvenli bir liman olarak gördü. Bu da ONS altın fiyatlarının yüzde 6 artmasına sebep oldu. 


FED Mayıs’ya bitiyor 


Gram altının Şubat ayının başından sonra ay boyunca 1.100 TL altına düştü. ABD Merkez Bankası’nın Mart ayında 50 baz puan ile faiz arttırması da ONS altında geri çekilmeye katkı sağladı. Geçen hafta böylelikle ONS altında büyük bir artış görüldü ve bir anda 117 TL birden arttı. Bugün FED faiz kararları belli olacak. Bu da altın fiyatlarında tekrar bir değişim yaşanacağı anlamına geliyor.  


22 Mart 2023 altın fiyatları ne kadar? 


ONS altın 22 Mart fiyatı alış için 1.936,48 dolar iken, satış için 1.939,92 dolar. Bu da Türkiye’deki altın piyasasını aşağıdaki gibi etkiliyor: 


Gram altın fiyatı 


22 Mart 2023 gram altın fiyatı alış için 1.187,27 TL’yi işaret ederken, satış içinse 1.187,42 TL’yi gösteriyor.  


22 ayar gram altın fiyatı 


22 Mart 22 ayar gram altın fiyatı alış için 1.096,82 TL iken, satış için 1.167,18 TL’yi gösteriyor. 


Çeyrek altın fiyatı 


Çeyrek altın fiyatı 22 Mart tarihinde alış için 1.968 TL iken, alışta 1.988 TL. 


Yarım altın fiyatı 


Yarım altın fiyatı 11 Mart için alışta 3.937 TL iken, satış için 3.976 TL’yi gösteriyor.  


Cumhuriyet altını fiyatı 


Cumhuriyet altını fiyatı alışta 7.849 TL iken, satış için fiyatı 7.922 TL. 

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