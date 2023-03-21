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ONS altının yükselişi sekteye uğradı! 21 Mart 2023 güncel altın fiyatları ne kadar?

ONS altının yükselişi sekteye uğradı! 21 Mart 2023 güncel altın fiyatları ne kadar? Altında son gelişmeler nedir? İşte 21 Mart güncel altın fiyatları detayları...

ONS altının yükselişi sekteye uğradı! 21 Mart 2023 güncel altın fiyatları ne kadar?

Son günlerde kısa bir zaman diliminde altın istikrarlı bir yükseliş gösterdi. Altın fiyatlarını önemli bir noktaya çeken ONS altının yükselişi sekteye uğradı. Dolar bandında ONS altın 1973’e geriledi. Yeni bir atakta ise ONS altının 2000 dolar sınırını kırması bekleniyor. Peki, ONS altın duraksamasından sonra gram altın fiyatı ne kadar oldu? 21 Mart çeyrek altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 


Geçtiğimiz cuma günü 1956 dolar civarında görülen ONS altın ile gram altın da en son 2 Şubat’ta görülen 1185 TL’nin üstüne geçerek 1215 TL’yi gördü ve rekor kırdı. Kıymetli metalde ise yukarı yönlü hareket yeni haftada da devam ediyor. 21 Mart gram altında ise sabah saatleri itibariyle 1.211 TL seviyesi görüldü. 


Altın fiyatları neden yükseldi? 


ABD’de yaşanan bankacılık krizleri ile FED’in şahin politikaları altın fiyatının yükselişinde önemli bir rol oynuyor. Para piyasalarındaki beklentiler özellikle FED’in yüzde 40 olasılıkla faiz arttırmayacağı yönünde, yüzde 60 olasılıkla da 25 baz puan ile faiz arttıracağını gösteriyor.  


Bunun yanı sıra finansal risklerin artması sebebiyle FED fiyatlamalarının yanında güvenli liman alımları artışa geçti. Ek olarak Çin’de yaşanan ekonomik toparlanma ile değerli metal desteklenmesi yaşandı. Tüm bunların altın fiyatlarına etkisi ise yukarı yönlü gerçekleşti. 


21 Mart 2023 güncel altın fiyatları 


Güncel gram altın fiyatı 


21 Mart güncel gram altın fiyatı alış olarak 1.208,21 TL’yi gösterirken, satış olarak ise 1.208,39 TL’yi göstermektedir.  


Güncel çeyrek altın fiyatı 


21 Mart güncel çeyrek altın fiyatı alış için 1.997 TL iken satış olarak ise 2.015 TL’dir. 


Güncel yarım altın fiyatı  


21 Mart güncel yarım altın fiyatı alışta 3.993 TL iken, satışta 4.030 TL’dir.  


Güncel cumhuriyet altını fiyatı 


21 Mart güncel Cumhuriyet altını fiyatı alış için 7.961 TL iken, satış için 8.029 TL’dir.  

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