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Onay geldi; 0.60 faizle 3 milyon TL KONUT KREDİSİ müjdesi

Merkez Bankası’nın uyguladığı parasal sıkılaşma politikası nedeniyle politika faiz oranlarında önemli artışlar yaşandı.

Onay geldi; 0.60 faizle 3 milyon TL KONUT KREDİSİ müjdesi

Bu durum, bankaların sunduğu ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarına da doğrudan yansıdı. Özellikle konut kredisi faiz oranlarındaki rekor artış, ev sahibi olmayı birçok kişi için imkânsız hale getirdi. Aynı zamanda kentsel dönüşüm projeleri de bu faiz artışlarından olumsuz etkilenerek sekteye uğradı. Ancak, deprem riskinin her geçen gün artmasıyla birlikte kentsel dönüşüm kredisi konusunda yeni düzenlemeler yapıldı.

Kentsel Dönüşüm Konut Kredisi Nedir, Kimler Yararlanabilir?

Kentsel dönüşüm konut kredisi, "6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" çerçevesinde, riskli alanlarda bulunan veya riskli yapı olarak tespit edilen gayrimenkullerin dönüşümünü desteklemek amacıyla sunulan bir kredi türüdür. Bu kredi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından faiz desteği sağlanmaktadır. Ancak krediye hak kazanabilmek için, konutun “Riskli Alan” içerisinde yer alması veya teknik raporlarla “Riskli Yapı” olarak belirlenmiş olması gerekmektedir.

Onay geldi; 0.60 faizle 3 milyon TL KONUT KREDİSİ müjdesi

Bu krediden kimler faydalanabilir?

Evi riskli yapı olarak belirlenen hak sahipleri
Riskli alanlarda bulunan konut sahipleri
Kentsel dönüşüm kapsamında evini yenilemek isteyen bireyler
Kentsel Dönüşüm Kredisi Veren Bankalar Hangileri?
Birçok banka, kentsel dönüşüm kredisi hizmeti sunarak vatandaşların bu süreçte finansal destek almasını sağlıyor. Günümüzde kentsel dönüşüm kredisi veren bankalar şunlardır:

✔ Halkbank
✔ Vakıfbank
✔ İş Bankası
✔ Denizbank
✔ Akbank
✔ Yapı Kredi Bankası
✔ TEB
✔ Garanti BBVA
✔ ING Bank
✔ Türkiye Finans
✔ QNB Finansbank
✔ Şekerbank
✔ Burgan Bank
✔ HSBC Bank

Kentsel Dönüşüm Kredisi Faiz Oranları ve Kredi Limiti Ne Kadar?

Son düzenlemelerle birlikte kentsel dönüşüm konut kredisi faiz oranı için devlet desteği yüzde 0,60 seviyesine yükseltildi. Yani, banka tarafından belirlenen faiz oranının 600 baz puanı devlet tarafından karşılanırken, kalan kısmı ise vatandaş tarafından ödenmektedir.

Onay geldi; 0.60 faizle 3 milyon TL KONUT KREDİSİ müjdesi

Kredi limiti ne kadar?

Kentsel dönüşüm kredisi kapsamında hak sahipleri için en fazla 3 milyon TL’ye kadar kredi çekme imkânı sağlanmaktadır.
Kredi faiz oranları, başvurulan bankaya göre değişkenlik gösterebilir.
Kentsel Dönüşüm Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Kentsel dönüşüm kredisi almak isteyen vatandaşlar, başvurularını şu yollarla yapabilir:

1️⃣ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine giderek bireysel başvuru yapmak

2️⃣ E-Devlet üzerinden online başvuru gerçekleştirmek

3️⃣ Kentsel dönüşüm kredisi veren bankalara direkt olarak müracaat etmek

Başvuru sırasında, riskli yapı raporu, tapu belgeleri ve kimlik gibi evraklar talep edilebilir. Banka, başvuru yapan kişinin finansal durumunu değerlendirerek kredi onay sürecini yürütmektedir.

1. Kentsel dönüşüm kredisi başvurusu için hangi belgeler gereklidir?

Başvuru için tapu, riskli yapı raporu, kimlik belgesi ve gelir durumunu gösteren belgeler istenmektedir.

2. Kentsel dönüşüm kredisi faiz oranları sabit mi?

Hayır, bankalara ve piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Ancak devlet destekli faiz oranları uygulanmaktadır.

3. Kredi geri ödeme süresi ne kadar?

Kentsel dönüşüm kredilerinde geri ödeme süresi genellikle 120 ay (10 yıl) ile sınırlıdır. Ancak bankaya göre değişebilir.

4. Başvuru yapmadan önce riskli yapı raporu almak zorunlu mu?

Evet, riskli yapı raporu olmadan kentsel dönüşüm kredisi başvurusu yapılamaz.

5. Kentsel dönüşüm kredisi sadece ev sahiplerine mi verilir?

Evet, bu kredi sadece hak sahipleri yani mülk sahipleri için geçerlidir. Kiracılar veya üçüncü kişiler bu krediye başvuramaz.

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Kaynak: Gazeteoku.com

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