Oldu da bitti! SGK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C'li emeklinin hesabına yatacak!

Emekliler için beklenen haber geldi. En düşük emekli maaşı, 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Bu artış, emeklilerin yaşam standartlarını artırmayı hedefliyor. Ayrıca, bankaların emeklilere sunduğu promosyon tutarları da artırıldı ve yeni emekliler de bu avantajlardan faydalanabilecekler.

SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşlarına Zam

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları bu ay %24.73 oranında, memur emekli maaşları ise %19.31 oranında artırıldı. Ocak ayında yapılan %49.25'lik artışın yanı sıra, bu ay yapılan %19.31 ve %24.73 oranlarındaki zamlar, sadece mevcut emeklilere değil, bu yıl emekli olacak tüm bireylere de uygulanacak.

Yeni Emekliler de Yararlanacak

Temmuz döneminde, en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Ayrıca, bankaların emeklilere sunduğu promosyon miktarları da yükseltildi ve yeni emekliler de bu fırsatlardan yararlanabilecek.

Yıl sonuna kadar emekli olanların maaşlarına Ocak ve Temmuz zamları eklenerek aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilecek, böylece yeni emekliler de bu artışlardan faydalanacak.

En Düşük Emekli Maaşı 12.500 TL

Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlenmiş durumda. Temmuz dönemi itibarıyla yürürlüğe girecek bu düzenleme, yeni emekliler için de geçerli olacak. Emeklilik için başvuran kişilere, hesaplanan aylık ve ek ödemelerinin toplamı 12 bin 500 TL'nin altındaysa, bu tutar eksiksiz olarak yatırılacak.

Promosyon Tutarları Artırıldı

Temmuz ayı itibarıyla bankalar, emeklilere maaş dilimlerine göre farklı promosyon ödemeleri sunacak. Yeni emekliler de maaş bağlandığında promosyon başvurusu yaparak bu kampanyalardan yararlanabilecekler.

Promosyon Tutarları:

En düşük 12 bin 500 TL maaş alan emekliler, seçtikleri bankaya bağlı olarak 8 bin ile 20 bin TL arasında promosyon alabilecekler.

15 bin ile 19 bin 999 TL arasında maaş bağlanan emekliler, 10 bin ile 22 bin TL arasında promosyon alabilecekler.

20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12 bin ile 24 bin TL arasında promosyon alabilecekler.

Bankaların Sunduğu Promosyon Seçenekleri

AKBANK: Maaş miktarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında promosyon ödemeleri sunuyor. Ayrıca, her otomatik fatura talimatına 500 TL chip para ekleyerek toplamda 2 bin 500 TL'ye kadar ek kazanç sağlıyor.

ALBARAKA TÜRK: 5 bin TL ile 12 bin TL arasında maaş aralığına göre promosyon sunuyor. Ek olarak, iki otomatik fatura talimatına 1.000 TL ve yakınını getirenlere kişi başı 500 TL olmak üzere toplamda 3.000 TL'ye kadar ek ödül fırsatı sunuyor.

DENİZBANK: Maaş miktarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemeleri yapıyor.

FİBABANKA: Maaş miktarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon seçenekleri sunuyor.

GARANTİ BBVA: Maaş miktarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında promosyon seçenekleri sunuyor.

ING: 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında maaş miktarına göre değişen promosyonlar sunuyor. Ayrıca, üç ve üzeri otomatik fatura talimatına toplamda 3 bin TL'ye kadar ek ödeme yapıyor.

QNB FİNANSBANK: 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında maaş miktarına göre promosyon veriyor. CardFinans Emekli kredi kartı sahipleri market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 TL'ye varan indirimden faydalanabiliyor.

YAPI KREDİ: Maaş aralığına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında promosyon imkanı sunuyor. Ayrıca, iki yeni fatura talimatına 1.500 TL, kredi kartıyla 1.000 TL harcamaya 1.000 TL ve 60 gün içinde mobil uygulama kullananlara 500 TL ek ödül veriyor.

HALKBANK: Maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon imkanı sunuyor.

İŞ BANKASI: 5 bin TL ile 12 bin TL arasında maaş miktarına göre değişen promosyonlar sunuyor.

ŞEKERBANK: Maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon seçenekleri sunuyor.

TEB: 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapıyor.

TÜRKİYE FİNANS: 5 bin TL ile 12 bin TL arasında maaş miktarına göre promosyon veriyor. Yakınını getirenlere ise kişi başı 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL'ye kadar ek ödeme yapıyor.