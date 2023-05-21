Okula Giden Çocuğu Olan Anne Babalara 3152 TL Destek Ödemesi Verilecek

Anne babalar dikkat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık az önce açıklama yaptı. Okula giden çocuğu olan ailelere devletten destek ödemesi başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartı ile tam 3.152 TL tutarında aylık sosyal yardım fırsatı sunacak. Mayıs ayı sonuna kadar ödemeler yapılacak. Aile Bakanlığının sağladığı destek ödemesinden faydalanmak isteyenler için başvurular e-devlet'ten yapılıyor. Hala başvuru yapmamış olan anne babalar bu fırsatı kaçırmasın. Aile Bakanlığı son dakika sosyal yardım ve destek ödemesi ile öğrenci yardımı detayları haberimizde…

Aile Bakanlığı, eğitim öğretim gören çocuğu olan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hanelere sosyal yardım fırsatlarını sunmayı sürdürüyor. Bakanlıktan bugün yeni bir öğrenci yardımı açıklaması daha geldi. Açıklamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu. Çocuğu okula giden anne babalara çocuk başına 3152 TL devlet yardımı ödenecek. Ödemeden faydalanmak isteyen hanelerin başvuru işlemlerini e-devlet'ten yapmaları gerekiyor. Başvuru yaparak her çocuk için yardım almak isteyenler için son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2023 olarak belirlendi. O tarihe kadar başvuru işlemlerinizi tamamlayarak Haziran başından itibaren sosyal yardım almaya başlayabilirsiniz.

Dar gelirli ailelere özel sunulan bu ödeneklerden toplamda 178.000 aile faydalanabilecek. Bu sayıya ulaştıklarını ifade eden Derya Yanık, toplamda 500.000 TL’nin üzerinde destek verileceğini duyurdu. Sosyal ve ekonomik destek olarak yapılacak bu ödenekler çocuğu okuyan ailelere özel olarak sunulacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Bu ödemelerden faydalanmak için belli başlı şartları taşıyor olmak gerekiyor. Ekonomik açıdan bakıma muhtaç olan ya da düzenli bir geliri olmayan aileler için bu ödenekler sunulacak. Aileler haricinde bakıma muhtaç olan ve geliri olmayan gençler de yine bu ödeneklere başvuruda bulunabilecek.

Bakanlık tarafından verilen bu ödenek Mayıs ayı itibariyle pek çok kişinin hesaplarına aktarılacak. 500.000 TL’den fazla yapılacak olan bu ödemeler ile pek çok ailenin çocuklarını okuturken masraflarını daha rahat karşılamaları amaçlanıyor.

Ailelerin çocuklarının okul masraflarını daha rahat karşılayabilmesi açısından belli miktarlarda yardım sunulacak. Düzenli geliri olmayan ailelerin faydalanabileceği bu miktarlardan, pek çok kişi yararlanabilecek. Başvurmak isteyen kişiler, e - Devlet üzerinden ve bakanlık resmî sitesi üzerinden ilgili alanlara giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca PTT üzerinden IBAN numarası ileterek ve gerekli bilgileri girerek de yine başvuru yapmak mümkün olacak. Başvurusu onaylanan aileler, ödemelerini de PTT üzerinden kolaylıkla alabilecekler.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu miktarlardan faydalanmak isteyen aileler, Mayıs ayı içerisinde PTT üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilecek. PTT ile başvuru yapan aileler olumlu yanıt aldığı sürece, bu ödemelerden faydalanabilecekler. Aile başına 3 bin 152 TL tutarında bir ödeme gerçekleştirilecek. Bakanlığın duyurusuna göre, ödemeler aylık olarak alınabilecek. Bakanlığın şartlarına uyan ve şartları karşılayan aileler, çocuklarını okutabilmek için bu destekten yararlanabilecekler.

178.000 AİLE YARARLANACAK

Pek çok ailenin yararlanabileceği bu durum için Derya Yanık yaptığı açıklamada toplamda 178.000 aileye ulaşıldığını da ifade etti. Dar gelirli bütün ailelere ulaşmaya çalıştıklarını ve bu doğrultuda ödemelerin düzenli şekilde yapılacağı da ifade etti. Bakanlık tarafından sağlanan bu ödemelerle ilgili sürekli olarak ödeme almak ve 3.000 TL’nin üzerinde aylık olarak bu ödemelerden faydalanmak mümkün olacak.

Aylık şeklinde sunulan ödeneklerde, dar gelirli olan birçok aile bu yardımdan faydalanabilmeyi umut ediyor. Çocuklu ailelerin dışında, yardıma ve bakıma muhtaç olan gençler de yine bu ödemelere başvuruda bulunarak olumlu yanıt alabilir. Başvurusu onaylananlar, PTT üzerinden IBAN numarası ve gerekli bilgiler ile ödemelerini alabilir.