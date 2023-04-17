Öğretmenlere müjde Cumhurbaşkanından geldi! 13.500 TL promosyon 70 bin TL faizsiz kredi desteği onaylandı

Banka promosyon haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. yeni bir promosyon anlaşması imzalandı. Bu defa güzel haber öğretmenler için geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan öğretmenler için o banka ile promosyon sözleşmesi yapıldı. yapılan promosyon sözleşmesi kapsamında öğretmenlere 13.500 TL promosyon ödemesi verilecek. 13.500 TL promosyon karşılıksız ve geri ödemesiz olarak hesaplara geçecek. Ayrıca başvuru yapan öğretmenler aynı bankadan 70 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanma hakkına sahip olacak.

İş Bankası'ndan milyonlarca öğretmene güzel haber geldi. ir kentte MEB ve İş Bankası arasında promosyon sözleşmesi imzalandı. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İş Bankası arasında yapılan promosyon görüşmeleri sonuçlanırken öğretmenlere 13.500 TL promosyon ödemesi yapılmasına karar verildi. Ayrıca promosyon anlaşması doğrultusunda İş Bankası nakit ihtiyacı olan öğretmenlere 70 bin TL'ye kadar faizsiz krediye imkanı da verecek. Türkiye İş Bankası ve Van Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan promosyon sözleşmesi öğretmenler tarafından da sevinçle karşılandı.

ÖĞRETMENLERE 13.500 TL PROMOSYON VE 500 TL PARA PUAN VERİLECEK

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye İş Bankası arasında bir süredir devam eden promosyon görüşmesi sonucunda Nihayet imzalar atıldı. öğretmenlere ödenecek promosyon miktarı da Böylelikle belli oldu. Yapılan promosyon sözleşmesi kapsamında Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan tüm öğretmenlere 13.500 TL promosyon ödemesi ve 500 TL para puan verilecek. 3 yıllık sözleşme karşılığında verilecek olan promosyon nisan ayı içinde tek seferde hesaplara yatacak.

70 BİN TL FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ SAĞLANACAK

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan öğretmenlere tek Müjde promosyon olmadı. Aynı zamanda öğretmenlere İş Bankası tarafından 70 bin TL faizsiz kredi desteği ile sağlanacak. Yani maaşını İş Bankası'ndan alacak olan öğretmenler Nakit paraya ihtiyaç duymaları durumunda başvuru yaparak faizsiz kredi kullanabilecek. 24 ay vadeli 70.000 kredi desteği için herhangi bir masrafta alınmayacak.