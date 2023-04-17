GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Öğretmenlere müjde Cumhurbaşkanından geldi! 13.500 TL promosyon 70 bin TL faizsiz kredi desteği onaylandı

Öğretmenler MEB'den Müjdeli haberi aldı. Anlaşma sağlandı öğretmenlere 13.500 TL promosyon verilecek. Üstelik bu banka öğretmenlere 70.000 TL'ye kadar faizsiz kredi de veriyor.

Öğretmenlere müjde Cumhurbaşkanından geldi! 13.500 TL promosyon 70 bin TL faizsiz kredi desteği onaylandı

Banka promosyon haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. yeni bir promosyon anlaşması imzalandı. Bu defa güzel haber öğretmenler için geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan öğretmenler için o banka ile promosyon sözleşmesi yapıldı. yapılan promosyon sözleşmesi kapsamında öğretmenlere 13.500 TL promosyon ödemesi verilecek. 13.500 TL promosyon karşılıksız ve geri ödemesiz olarak hesaplara geçecek. Ayrıca başvuru yapan öğretmenler aynı bankadan 70 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanma hakkına sahip olacak.

İş Bankası'ndan milyonlarca öğretmene güzel haber geldi. ir kentte MEB ve İş Bankası arasında promosyon sözleşmesi imzalandı. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İş Bankası arasında yapılan promosyon görüşmeleri sonuçlanırken öğretmenlere 13.500 TL promosyon ödemesi yapılmasına karar verildi. Ayrıca promosyon anlaşması doğrultusunda İş Bankası nakit ihtiyacı olan öğretmenlere 70 bin TL'ye kadar faizsiz krediye imkanı da verecek. Türkiye İş Bankası ve Van Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan promosyon sözleşmesi öğretmenler tarafından da sevinçle karşılandı.

ÖĞRETMENLERE 13.500 TL PROMOSYON VE 500 TL PARA PUAN VERİLECEK

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye İş Bankası arasında bir süredir devam eden promosyon görüşmesi sonucunda Nihayet imzalar atıldı. öğretmenlere ödenecek promosyon miktarı da Böylelikle belli oldu. Yapılan promosyon sözleşmesi kapsamında Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan tüm öğretmenlere 13.500 TL promosyon ödemesi ve 500 TL para puan verilecek. 3 yıllık sözleşme karşılığında verilecek olan promosyon nisan ayı içinde tek seferde hesaplara yatacak.

70 BİN TL FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ SAĞLANACAK

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan öğretmenlere tek Müjde promosyon olmadı. Aynı zamanda öğretmenlere İş Bankası tarafından 70 bin TL faizsiz kredi desteği ile sağlanacak. Yani maaşını İş Bankası'ndan alacak olan öğretmenler Nakit paraya ihtiyaç duymaları durumunda başvuru yaparak faizsiz kredi kullanabilecek. 24 ay vadeli 70.000 kredi desteği için herhangi bir masrafta alınmayacak.

ÇOK OKUNAN HABERLER
7500 TL üstü maaş alan emekliye çok büyük müjde! Hemen başvurun Nisan ayında paraya para demeyin 7500 TL üstü maaş alan emekliye çok büyük müjde! Hemen başvurun Nisan ayında paraya para demeyin
Aile Bakanlığı 2393 TL maaş bağlıyor! Her haneye 12 ay düzenli verilecek Aile Bakanlığı 2393 TL maaş bağlıyor! Her haneye 12 ay düzenli verilecek
Emekli maaşını bu 2 bankadan alanlara sürpriz ödeme! 30 Nisan’a kadar hesaplarda Emekli maaşını bu 2 bankadan alanlara sürpriz ödeme! 30 Nisan’a kadar hesaplarda
Başvuru formlarını doldurun! Yarın 09.00 itibariyle 10.000 TL hesaplara yatıyor! Başvuru formlarını doldurun! Yarın 09.00 itibariyle 10.000 TL hesaplara yatıyor!
Nakde sıkışanlara müjde! Bayram arifesinde 15 bin TL hesaba yatıyor! Nakde sıkışanlara müjde! Bayram arifesinde 15 bin TL hesaba yatıyor!
Bu ay maaşlar zamlı yatacak! Çalışan vatandaşlara ek ödeme! Bu ay maaşlar zamlı yatacak! Çalışan vatandaşlara ek ödeme!
SON HABERLER
Öğretmenlere müjde Cumhurbaşkanından geldi! 13.500 TL promosyon 70 bin TL faizsiz kredi desteği onaylandı Öğretmenlere müjde Cumhurbaşkanından geldi! 13.500 TL promosyon 70 bin TL faizsiz kredi desteği onaylandı
Bayram öncesi 20.000 TL nakit desteği duyuruldu! Faizsiz ve 6 ay geri ödemesiz alabilirsiniz Bayram öncesi 20.000 TL nakit desteği duyuruldu! Faizsiz ve 6 ay geri ödemesiz alabilirsiniz
Emekliye geri ödemesiz 10 bin TL nakit destek! Bu şartla verilecek Emekliye geri ödemesiz 10 bin TL nakit destek! Bu şartla verilecek
16, 17, 18 Nisan son! Başvuru yapanlar 3.700 TL ödemeden yararlanacak! 16, 17, 18 Nisan son! Başvuru yapanlar 3.700 TL ödemeden yararlanacak!
7500 TL üstü maaş alan emekliye çok büyük müjde! Hemen başvurun Nisan ayında paraya para demeyin 7500 TL üstü maaş alan emekliye çok büyük müjde! Hemen başvurun Nisan ayında paraya para demeyin
Tüm 18 yaş üstü gençlere harçlık! Bayram öncesi T.C. kimlik son hanesine göre Tüm 18 yaş üstü gençlere harçlık! Bayram öncesi T.C. kimlik son hanesine göre
Aile Bakanlığı 2393 TL maaş bağlıyor! Her haneye 12 ay düzenli verilecek Aile Bakanlığı 2393 TL maaş bağlıyor! Her haneye 12 ay düzenli verilecek
Emekli maaşını bu 2 bankadan alanlara sürpriz ödeme! 30 Nisan’a kadar hesaplarda Emekli maaşını bu 2 bankadan alanlara sürpriz ödeme! 30 Nisan’a kadar hesaplarda