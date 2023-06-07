Öğrencilere vergisiz İPhone müjdesi! Fiyatlar dibe çakıldı, vergisiz İPhone ücreti yüzleri güldürdü

Yoğun geçen bir seçim sürecinin ardından seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz gözler seçim döneminde verilen vaatlere çevrildi. Özellikle gençler, vergisiz cep telefonu ve bilgisayar vaadini yakından takip etmeye başladı. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim döneminde üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceklerini duyurmuştu. Seçim döneminde verilen bu vaatle ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Seçim sürecinin geride kalmasının ardından üniversite öğrencilerinin bu vaatle ilgili araştırmaları sıklaştı. Bu vaadi unutmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Üniversite öğrencileri için verilen bu vaatle ilgili detaylara yer verildi. İşte tüm detaylar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaatlerden biri, üniversite öğrencilerinin bir kerelik vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabilmesiydi. Seçimlerin ardından öğrencilerin gözü kulağı bu vaate. İşte ayrıntılar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili açıklamalarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Gençler için yükseköğrenimde olanlar için tasarlanan bu uygulama hakkında detayları aktardı. Uygulama kapsamında, gençler bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu veya bilgisayarları vergisiz bir şekilde satın alma imkanına sahip olacaklar. Bunun yanı sıra aylık 10 GB internet desteği de sağlanacak.

VERGİSİZ BAZI TELEFONLARIN FİYATLARI ŞÖYLE:

Bazı telefon modellerinin vergi tutarları şu şekildedir:

İPhone 14 512 GB modeli için ÖTV tutarı: 11.017 Türk Lirası, KDV tutarı: 5.947 Türk Lirası, TRT Payı tutarı: 1.985 Türk Lirası ve Kültür Bakanlığı payı ise 199 Türk Lirasıdır.

İPhone 14 Plus 512 GB modeli için ÖTV tutarı: 12.119 Türk Lirası, KDV tutarı: 6.541 Türk Lirası, TRT Payı tutarı: 2.184 Türk Lirası ve Kültür Bakanlığı payı ise 218 Türk Lirasıdır.

İPhone 14 Pro 128 GB modeli için ÖTV tutarı: 11.300 Türk Lirası, KDV tutarı: 6.099 Türk Lirası, TRT Payı tutarı: 2.036 Türk Lirası ve Kültür Bakanlığı payı ise 20 Türk Lirasıdır.

İPhone 14 Pro 128 GB modeline göre hesaplanan vergisiz fiyatıyla telefonun vergili fiyatı 41.999 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Vergi tutarı düşüldüğünde ise telefonun fiyatı 21.383 Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır.