Öğrencilere sevindiren ödeme! Başvuru yapan PTT üzerinden 3500 TL'den 8.500 TL'ye kadar öğrenci yardımı alacak. Maddi durumu yeterli olmayan dar gelirli ve geçim sıkıntısı çeken ailelerin çocuklarına devletten eğitim desteği duyurusu geldi. öğrenciler bu yardım sayesinde rahat bir nefes alacak. Aileler devletten çocuk başına öğrenci yardımı alabilmek için başvuru yapabilecek. Vakit kaybetmeyin devletin bu desteğini sakın kaçırmayın. PTT'den öğrenci yardımı başvurusu ve detaylar haberimizde…

Ekonomik kriz içinde mücadele etmeye çalışan aileler aynı zamanda sürekli artan masraflar nedeniyle çocuklarının eğitim giderlerini karşılamakta zorlanıyor. Devlet bu konuda ailelere birçok farklı sosyal yardım imkanı sağlarken özellikle öğrenci yardımı ödemeleri ailelere rahat bir nefes alma imkanı veriyor. Anne babalar için bugün yeni bir duyuru yapıldı. Devletten öğrencilere eğitim desteği verilecek. PTT üzerinden yapılacak olan ödemelerin tutarı da belli oldu. Peki kimler öğrenci yardımı alabilir? Öğrenci yardımı başvuru şartları nelerdir?

ANAOKULUNDAN ÜNİVERSİTEYE KADAR TÜM ÖĞRENCİLERE VERİLİYOR

Maddi gücü yeterli olmayan ailelerin Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim gören çocuklarına devletten düzenli sosyal yardım imkanı veriliyor. Öğrenciye devlet desteği imkanı için başvurular e-devlet üzerinden Ya da aile Bakanlığının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları aracılığı ile yapılabiliyor. Ödemeler öğrencinin eğitim kademesine göre farklılık gösteriyor. Çocuğu okula giden aileler için 3500 TL'den 8.500 TL'ye kadar devlet desteği almak mümkün oluyor.

T.C KİMLİK KARTI İLE BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

PTT'den öğrenci yardımı ödemeleri çocuk başına veriliyor. T.C kimlik kartı ile gerekli başvuru işlemlerini tamamlayanlar yine en yakın PTT şubesine kimlik kartları ile birlikte başvuru yaparak devlet desteği alabiliyor. İlkokul ortaokul lise ve üniversiteye giden Çocuğunuz varsa her ay düzenli olarak bu ödemelerden yararlanmak için başvurunuzu yapabilirsiniz.

E-DEVLET'TEN FORM DOLDURUN

Eğer dar gelir ve ihtiyaç sahibi bir aileyseniz ve sosyal yardıma ihtiyacınız varsa hem öğrenci yardımı ödemeleri hem de diğer sosyal yardım ödemeleri için e-Devlet'ten form doldurarak başvuru yapabilirsiniz. e-Devlet'ten yardım formu doldurmak için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altına girmeli burada sosyal ve ekonomik destek hizmeti başvurusu bölümüne tıklamalısınız. Yeni başvuru bölümüne tıkladıktan sonra tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Başvurusu onaylananlar yardım ödemesinden takip edemem gün içinde faydalanabilir.