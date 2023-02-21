Öğrencilere müthiş destek çıktı! Anında nakit alın, 3 ay sonra ödemeye başlayın!

Günümüz ekonomik koşullarında tüm vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Artan enflasyon herkesin alım gücünü düşürmüş durumda. Ev hanımları evin ihtiyaçlarını alırken bir yerlerden kısmak zorunda kalırken öğrenciler de gönüllerince harcama yapamıyor. Ev idaresinin ve hesaplı harcamaların detaylıca düşünülmesi gerektiği şu günlerde ev hanımları ve öğrencilere özel ödeme yapılacak. İşte öğrenci ve ev hanımlarına ödeme ile ilgili tüm detaylar...



TEB ve QNB Finansbank öğrencilerle ev hanımlarını destekliyor



Ev hanımları ve öğrencilere özel ödeme yaparak QNB Finansbank ve TEB yeni kampanyalarla kendini gösterdi. Mobil uygulama veya internet bankacılığı ya da şubeye giderek yapabileceğiniz başvurular ile 20.000 TL ödeme alabilirsiniz. İşlemler çok hızlı gerçekleşir ve ödeme anında hesaplara yatar.



Ev hanımlarının ve öğrencilerin hali hazırda bir maaşları olmadığı düşünülürse TEB ve QNB Finansbank’ın özel olarak hazırladığı kampanyada ödeme kolaylığı ayrı olarak düşünülmüşken üstüne üstlük ödemeler de 3 ay sonra başlatılabiliyor. 20 bin TL kredi ödemesini 36 aya kadar vade imkanıyla alabiliyorlar üstelik. Az miktarda kredi için bu kadar uzun vade avantajı sağlayan TEB ve QNB Finansbank ile anında nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.



TEB ve QNB Finansbank SMS ile kredi başvurusu



QNB Finansbank ve TEB üzerinden öğrencilerin ve ev hanımlarının yapacağı ihtiyaç kredisi başvurusunda SMS ile de müracaatlar gerçekleştirilebiliyor. Çıkan kredi miktarı mesaj olarak geliyor ve onaylanır onaylanmaz hesabınızdan ya da nakit çekerek harcama yapabiliyorsunuz.