GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Öğrencilere müthiş destek çıktı! Anında nakit alın, 3 ay sonra ödemeye başlayın!

Öğrencilere ve ev hanımlarına ödeme yapılacak! Ödemeyi anında alın, 3 ay sonra ödeyin! İşte ev hanımları ve öğrencilere özel ödeme detayları...

Öğrencilere müthiş destek çıktı! Anında nakit alın, 3 ay sonra ödemeye başlayın!

Günümüz ekonomik koşullarında tüm vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Artan enflasyon herkesin alım gücünü düşürmüş durumda. Ev hanımları evin ihtiyaçlarını alırken bir yerlerden kısmak zorunda kalırken öğrenciler de gönüllerince harcama yapamıyor. Ev idaresinin ve hesaplı harcamaların detaylıca düşünülmesi gerektiği şu günlerde ev hanımları ve öğrencilere özel ödeme yapılacak. İşte öğrenci ve ev hanımlarına ödeme ile ilgili tüm detaylar... 


TEB ve QNB Finansbank öğrencilerle ev hanımlarını destekliyor 


Ev hanımları ve öğrencilere özel ödeme yaparak QNB Finansbank ve TEB yeni kampanyalarla kendini gösterdi. Mobil uygulama veya internet bankacılığı ya da şubeye giderek yapabileceğiniz başvurular ile 20.000 TL ödeme alabilirsiniz. İşlemler çok hızlı gerçekleşir ve ödeme anında hesaplara yatar. 


Ev hanımlarının ve öğrencilerin hali hazırda bir maaşları olmadığı düşünülürse TEB ve QNB Finansbank’ın özel olarak hazırladığı kampanyada ödeme kolaylığı ayrı olarak düşünülmüşken üstüne üstlük ödemeler de 3 ay sonra başlatılabiliyor. 20 bin TL kredi ödemesini 36 aya kadar vade imkanıyla alabiliyorlar üstelik. Az miktarda kredi için bu kadar uzun vade avantajı sağlayan TEB ve QNB Finansbank ile anında nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. 


TEB ve QNB Finansbank SMS ile kredi başvurusu 


QNB Finansbank ve TEB üzerinden öğrencilerin ve ev hanımlarının yapacağı ihtiyaç kredisi başvurusunda SMS ile de müracaatlar gerçekleştirilebiliyor. Çıkan kredi miktarı mesaj olarak geliyor ve onaylanır onaylanmaz hesabınızdan ya da nakit çekerek harcama yapabiliyorsunuz. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli zil takıp oynayacak! Bayram ikramiyesi netleşti, Nisan’da hesaplara yatacak Emekli zil takıp oynayacak! Bayram ikramiyesi netleşti, Nisan’da hesaplara yatacak
Emekliye piyango çıktı! Mart ayında çifte zam geliyor, en az 2.750 TL maaş zammı verilecek Emekliye piyango çıktı! Mart ayında çifte zam geliyor, en az 2.750 TL maaş zammı verilecek
SSK'lı Bağkur'lu 1300 TL ek ödemeyi kaptı! O tarihte maaş hesabınıza yatacak SSK'lı Bağkur'lu 1300 TL ek ödemeyi kaptı! O tarihte maaş hesabınıza yatacak
3 kamu bankası 6 ay geri ödemesiz veriyor! Düşük faizli ihtiyaç kredisi için 28 Şubat son gün 3 kamu bankası 6 ay geri ödemesiz veriyor! Düşük faizli ihtiyaç kredisi için 28 Şubat son gün
PTT'de kuyruk oluştu! TC kimlikle gidene dev yardım ödeniyor, 1250 TL nakit destek size de verilecek PTT'de kuyruk oluştu! TC kimlikle gidene dev yardım ödeniyor, 1250 TL nakit destek size de verilecek
Kiracılara tam 24 bin TL destek! E-devlet başvuru ekranı açıldı Kiracılara tam 24 bin TL destek! E-devlet başvuru ekranı açıldı
SON HABERLER
Akbank promosyonu güncelledi! Emeklilere yeni promosyon miktarı belli oldu! Akbank promosyonu güncelledi! Emeklilere yeni promosyon miktarı belli oldu!
Öğrencilere müthiş destek çıktı! Anında nakit alın, 3 ay sonra ödemeye başlayın! Öğrencilere müthiş destek çıktı! Anında nakit alın, 3 ay sonra ödemeye başlayın!
Bakanlık şartları duyurdu! 7 gün içinde başvuru yapanlara 7500 TL geri ödemesiz kış desteği verilecek Bakanlık şartları duyurdu! 7 gün içinde başvuru yapanlara 7500 TL geri ödemesiz kış desteği verilecek
Emeklilere şeker tadında müjde! Emekli maaşlarına ay sonuna kadar ek ödemeler yapılıyor! Emeklilere şeker tadında müjde! Emekli maaşlarına ay sonuna kadar ek ödemeler yapılıyor!
Halk Bank kredi notu düşük olanları ferahlattı! 50 bin TL nakit destek onayı verildi Halk Bank kredi notu düşük olanları ferahlattı! 50 bin TL nakit destek onayı verildi
PTT'de kuyruk oluştu! TC kimlikle gidene dev yardım ödeniyor, 1250 TL nakit destek size de verilecek PTT'de kuyruk oluştu! TC kimlikle gidene dev yardım ödeniyor, 1250 TL nakit destek size de verilecek
Emekliye piyango çıktı! Mart ayında çifte zam geliyor, en az 2.750 TL maaş zammı verilecek Emekliye piyango çıktı! Mart ayında çifte zam geliyor, en az 2.750 TL maaş zammı verilecek
Garanti BBVA müşterilerinin 500 TL’si hesaplarında! Ay sonuna kadar yatıyor! Garanti BBVA müşterilerinin 500 TL’si hesaplarında! Ay sonuna kadar yatıyor!