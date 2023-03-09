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Öğrencilere duyuru yapıldı! Milyonlarca öğrenciye paraları iade edilecek!

Milyonlarca öğrenciye duyuru yapıldı! Öğrencilerin paraları iade edilecek! Üniversite öğrencilerine ödemeler geri verilecek. İşte öğrencilere para iadesi ile ilgili detaylar...

Öğrencilere duyuru yapıldı! Milyonlarca öğrenciye paraları iade edilecek!

Kahramanmaraş depreminin ardından birçok karar alındı ve yeni düzenlemeler yapıldı. 6 Şubat tarihindeki deprem büyük bir yıkıma sebep oldu. 11 ilde hayatta kalmayı başaran maalesef günlük faaliyetlerine aynı şekilde devam edemeyecek kadar büyük problemler yaşıyor. Bu durumda depremzedeler Türkiye’nin çeşitli yerlerinde KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurtlarında konuk edilirken, öğrencilerin de eğitimde online geçişi istendi. 


Uzaktan eğitime geçildi 


Üniversite öğrencileri 2022-2023 bahar döneminde OHAL kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Yürürlüğe giren karardan sonra ise deprem bölgesindeki öğrenciler için bahar döneminde alınacak olan katkı payına ve öğrenci ücretlerine dair açıklama yapıldı. 


OHAL bölgesinde ikameti olan öğrenciler için öğrenim ücreti ve katkı payı devlet tarafından karşılanacak. Diğer yandan KYK yurtlarından ayrılması gereken öğrencilerle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyuru yaptı. 


KYK yurt ücretleri öğrencilere geri verilecek 


Birçok öğrenci KYK yurtlarından ayrılırken verdikleri yurt ücretlerine ne olacağını da merak ediyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, deprem bölgesi sebebiyle OHAL ilan edilmesinin ardından yurt ücretlerini ödeyen öğrencilerin yurtlarında kalamaması dolayısıyla 20 Şubat’a kadar olan ücretlerin geri verileceğini açıkladı. 20 Şubat’tan sonra KYK yurtlarında kalmayı sürdüren depremzede öğrencilerin ise ücret ödemeyeceklerini belirterek şunları söyledi: 


“Sevgili gençler 20 Şubat’a kadar olan dönem için ücretler öğrencilerimize geri iade edilecek. 20 Şubat’tan sonra yurtta kalan öğrenciler ödemelerini yapacaklar, depremzede olan öğrenciler ise ücretsiz kalacaktır.”  

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