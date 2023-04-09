Öğrencilere devletten 3.020 TL maddi yardım! İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyanlar alıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın her ay yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelere sağladığı destek ödemeleri nisan ayında da devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi çocuklu aileler içinde bayram yardımı müjdesi geldi. Çocuğu olan ailelere devletten 3020 TL Bayram desteği verilecek. Hem de bu yardım çocuk başına ödenecek. Bayram öncesi devlet yardımı almak isteyenler için başvurular başladı. E-devlet başvuru ekranı ve başvuru şartları haberimizde…

İlkokul ortaokul lise ve üniversite öğrencilerine uzun süreden beri devlet tarafından SED ödemesi yapılıyor. 2023 yılı set yardımı zamlı olarak öğrencilerin hesabına yatıyor. Yardıma muhtaç ve dar gelirli aileler başvuru koşulu ile bu yardımı düzenli olarak alabiliyor. Üstelik SED ödemesi çocuk başına yapılıyor. Yani hanede eğitim gören kaç çocuk varsa sosyal ve ekonomik destek ödemesi ona göre veriliyor. Nisan ayı SED yardımı için başvuru şartları belli oldu. Üstelik Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler hesaplara yatacak. Hala başvuru yapmayanlar elini çabuk tutsun. İşte aile Bakanlığı SED ödemesi şartları ve detaylar…

SED YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına sosyal ve ekonomik destek ödemesi veriliyor. İlkokul ortaokul lise ve üniversite öğrencilerine göre bu yardımın miktarı da farklılık gösteriyor. Ortalama 3020 TL olarak verilen SED yardımı için başvuru şartları var. Hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması halinde yardım ödemesinden faydalanmak mümkün hale geliyor. Hala başvuru yapmayan aileler için e-devlet'ten başvurular başladı. Nisan ayı SED yardımı ödemeleri Ramazan Bayramı öncesi hak sahiplerinin hesaplarına geçecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yardım ödemesiyle ilgili Tüm detayları açıkladı.

SED NİSAN AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK

Aile Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanabilmesi adına Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere sunulan SED yardımı her ayın 15'inden itibaren T.C kimlik no son hanesine göre hesaplara geçiyor. Nisan ayı SED yardımı ödemeleri için de araştırmalar başladı. Nisan ayında devletten yardım parası almak isteyen ailelerin başvuru işlemlerini yapmalarının ardından takip eden 10 gün içinde ödemelerini alacağı duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık SED yardımı nisan ayı ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada ödemelerin tüm öğrencilere bayram öncesi yapılacağını bildirdi.

Aile Bakanlığından SED yardımı almak için başvuru işlemlerinizi e-devlet üzerinden ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapabilirsiniz. Her çocuk için ödeme almak mümkün ancak çocukların T.C kimlik no'su ile başvuru yapma şartı aranıyor.