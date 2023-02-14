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Öğrencilere devlet ödemesi! Her öğrenci için 1.610 TL ödeme yapılacak

Devletten öğrencilere büyük destek! Devlet öğrencilere 1.610 TL ödeme yapıyor! İşte devletin öğrencilere yapacağı ödeme detayları...

Öğrencilere devlet ödemesi! Her öğrenci için 1.610 TL ödeme yapılacak

Maddi sıkıntılar son zamanlarda iyice artarken durumu iyi olmayan ailelerin öğrencileri de bundan etkileniyor. Devlet öğrencilere yapacağı ödemelerle ailelerin de maddi olarak bir nebze rahatlamasına olanak tanıyor. Öğrenciler alacağı ödemelerle günlük ihtiyaçlarını karşılarken rahat edecek. İşte öğrencilere devlet ödemeleriyle ilgili ayrıntılar...

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamakta zor zamanlar yaşadığı şu günlerde çocukların eğitim masrafları da boyu aşabiliyor. Elbette aileler için çocuklarının eğitim masrafları hiçbir zaman yük olmuyor, ancak maddi durumlar bazen çok zorlayıcı olabiliyor. Devletin ana okulundan lisansa kadar birçok kademe öğrencileri destekliği çeşitli projeler mevcut. Devlet şimdi de belirlenen şartları sağlayan öğrenciler için 1.610 TL ödeme yapacak. Bu projede not ortalaması ya da başarı sıralamaları önemli olmayacak, her öğrenci devletin ödemelerinden yararlanabilecek.

1.610 TL ÖĞRENCİLERE DEVLET ÖDEMESİ DETAYLARI

Tüm Türkiye’de parasal problemler yaşayan ailelerin eğitim öğretim giderlerinde kullanması için çocuk başına 1.611 TL ödeme yapılacak. Devlet destekli ödemeler ilköğretim, ortaöğretim ve lisans öğrencileri için velilere yapılacak. Aylık olarak yapılacak devlet destekli öğrenci ödemeleri banka hesabına yatırılıyor.

İhtiyacı olan aileler için verilen 1.610 TL için e-devlet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Her kademeden öğrenci için devlet 1.610 TL ödemeyi sağlıyor.

1.610 TL ÖĞRENCİ DESTEĞİ ÖDEMELERİNE NASIL BAŞVURULUR?

İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin hepsi için yapılacak 1.610 TL ödeme için başvurular çok kolay şekilde gerçekleştirilebiliyor. E-devlet üzerinden yapılacak başvurularla öğrenci desteği ödemelerinizi alabilirsiniz. E-devlet üzerinden yapacağınız başvurularda tek yapılması gereken T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sayfasına girerek “Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ön başvuru” seçeneğine tıklanılması gerekiyor. Açılan sayfanın sağ üst tarafında yer alan “Yeni başvuru” kısmına çıkarak açılan form doldurulmalı ve onaylanmalıdır.

1.610 TL ÖĞRENCİ DESTEĞİ ÖDEMESİ ŞARTLARI NELER?

1.610 TL öğrenci desteği ödemesine başvurmak için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Öğrenci ödemesini alabilmek için SGK’lı olarak çalışmıyor olunması gerekmektedir. Ailenin gelir durumunun düşük olması durumunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ödeme sağlanmaktadır.

SED (Öğrenciye Sosyal ve Ekonomik Destek) çerçevesinde 1.610 TL ödeme için e-devlet üzerinden başvuru yapacak kişilerden eşi vefat eden aileler, yetimler kesin olarak faydalanabiliyor. Aylık ödemeler her ay okul dönemi boyunca yapılır.

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