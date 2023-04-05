Öğrencilere destek ödemesi! Anaokuluna giden çocuğu olan aileler başvurabiliyor

3 – 5 yaş aralığında olan ve anaokulu eğitimi alan çocuklar için devlet destekli ödemeler ailelerin hesabına yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın aracılık ettiği programdan yararlanmak için başvuru yapan ailelere ödeme yapılacak. Karar 3294 sayılı kanun çerçevesinde alınarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan anaokullarına giden çocuğu olan aileler faydalanacak. Peki, anasınıfı öğrenci destek ödemesi detayları neler? Anaokulu öğrenci destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır? Anaokulu öğrenci destek programı şartları neler?



ANAOKULU ÖĞRENCİ DESTEK ÖDEMESİ DETAYLARI



Anasınıfına giden 3, 4, 5 yaşında çocuğu olan ailelere yatırılacak olan anaokulu öğrenci destek ödemesi almak isteyen vatandaşlara ödemeler 3 ayda bir toplu olarak yatırılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan anaokullarında okuyan çocuklar için yapılacak olan ödemeler için başvuru gerekmemektedir.



SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) tarafından düzenli olarak çocuğu anasınıfına kayıtlı olan aileler için ödemeler başvurusuz yatmaktadır. Devlet, 3 – 5 yaşlarındaki çocukların gelişimleri için anaokuluna gidebilmesi ve eğitim hayatlarından geri kalmaması adına anasınıfı öğrencisi ödemesi desteğini vatandaşlara sağlamaktadır.



ANASINIFI DEVLET DESTEĞİ ÖDEMESİ NEREYE YAPILIYOR?



Çocuğunu Milli Eğitim Bakanlığı anasınıflarına kayıt ettiren aileler için ödemeler bakanlıktan direkt olarak Milli Eğitim Bakanlığına ödenmektedir. Böylelikle ailelerin çocuklarını ücretsiz şekilde anasınıfına kayıt ettirmesi amaçlanmıştır. İlk ödemeler Ağustos ayında yapılıp, 3 ayda bir devam edilmektedir.



SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Vatandaşlar SYVD (Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başvurusu) yapmak için ikametgahına en yakın ve devlet onaylı vakfa giderek gelir testi yaptırdıktan sonra birçok ilgili yardımdan faydalanabilmektedir. SYVD şartları kapsamında anaokulu ve anasınıfına giden öğrencilere ödemeler yatmaktadır.