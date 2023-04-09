Öğrencilere bayram harçlığı ödemeleri başlıyor! Ödemeler T.C. kimliğe göre yatıyor!

Öğrenciler için açıklanan “Bayram harçlığı” müjdesinden sonra milyonlarca öğrenci hesaplarına ne kadar yatacağını merak ediyor. Bu sene emekli vatandaşlar için yılda iki kere yatan bayram ikramiyeleri 2 bin TL yapıldı ve toplamda 4 bin TL olarak hesaplara geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 2023 bayram ikramiyesi alacak olan kişilerin içine öğrencileri de eklemişti. AK Parti’den bazı detaylar daha açıklandı. Peki, öğrenciler Ramazan Bayramı ikramiyesi alacak mı? Öğrenci harçlığı için başvuru yapılması gerekiyor mu? Öğrenci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Öğrenci bayram ikramiyesi ne kadar yatırılacak?



Bayram ikramiyelerinin kapsamı 14 Mayıs seçimlerinden önce bir hayli genişledi. Vatandaşlar da merak içinde kendilerinin de bu ödemelerden yararlanıp yararlanamayacağını araştırmaya başladı. Öğrenci bayram harçlığı ödemesi ne zaman yatacak? Öğrenci bayram harçlığı ne kadar yatacak? Bu sorular milyonlarca öğrencinin gündeminde. İşte 2023 öğrenci bayram ikramiyesi hakkında detaylar...



ÖĞRENCİLERE RAMAZAN BAYRAMI HARÇLIĞI



14 Mayıs’tan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürprizleri olduğunu açıkladı ve bunlardan birisi de öğrenciler için geldi. “Öğrencilere bayram harçlığı” müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde 3 sürprizin detaylarını paylaşacağını belirtti.



Emekliler için 2 bin TL’ye yükselen 2023 bayram ikramiyeleri 14 Mayıs itibariyle hesaplara aktarılmaya başlanacak. Sonrasında ise sıra gençlere geliyor. Ak Parti cephesinden öğrencilere bayram harçlığı ödemelerine dair hazırlık yapıldığı bilgisi geldi. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan çalışmalar sunulacak. Bunlar seçim beyannamesinde yer alarak uygulanacak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 sürprizinin konusu nedir?



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 3 SÜRPRİZ



Aktif olarak üzerinde çalışıldığı belirtilen 3 sürprizden birincisi aylık olarak 100 – 200 TL ödemelerin 18 yaşına kadar tüm çocuklar için devlet tarafından yatırılacağı vatandaşlık fonu oluşturulması. Bununla çocuklar doğduktan sonra devlet adına para biriktirecek ve 18 yaşına geldiğince üniversite eğitimi gibi gerekçeleri için kullanabilecek.



Evlenmek isteyen çiftlerin rahat bir şekilde ailelerini kurmaları için ilk 2 – 3 yıl geri ödemeyeceği 250 bin TL kredi sağlanacak. Uygun faizleri sayesinde ödemelerin kolaylıkla yapılacağı kredi kamu bankaları tarafından verilecek. Vadeler ise 10 yıla kadar sürecek.



ÖĞRENCİ BAYRAM İKRAMİYESİ



3 büyük sürprizden birisi de öğrenci bayram ikramiyesi olacak. Aynı emeklilere verildiği gibi dini bayramlarda öğrencilere de ikramiye gibi harçlık verilecek. Şu an için ödeme miktarının 1.000 TL olması düşünülüyor.