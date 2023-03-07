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Öğrencilere 9 ay 1200 TL ödeme yapılacak! Başvuran öğrenciler rahat edecek!

Öğrencilere ek olarak 1200 TL ödeme yapılacak! 9 ay boyunca yapılacak öğrenci ödemesi için başvuru tarihi açıklandı. İşte 1200 TL öğrenci bursu ödemesinin detayları...

Öğrencilere 9 ay 1200 TL ödeme yapılacak! Başvuran öğrenciler rahat edecek!

2023 senesinde birçok kurum ve kuruluş öğrencilere burs desteği sağlıyor. Bunlardan birisi de Ahbap Derneği Burs Başvurusu oldukça kolay şekilde yapılıyor ve 9 ay boyunca da öğrenciler ödemelerini alıyor. Peki, Ahbap Derneği Burs Başvurusu nasıl yapılır? Ahbap Derneği bursuna kimler başvurabilir? Ahbap burs başvurusu tarihleri ne zaman? İşte Ahbap öğrenci bursu hakkında tüm detaylar... 


Ahbap Derneği bursu kimlere verilir? 


Ahbap Derneği, mümkün olabildiğince çok öğrenciye ödeme vermeye çalışmaktadır. Öncelikle maddi zorluklar yaşayan öğrencilere sağlanan burs, engelli ve sosyal güvencesi olmayan kişilere verilmektedir. Ayrıca başarılı bir not ortalaması olan öğrencilerle derece yapan öğrencilerde ilk sıralarda burs hakkında sahip olmaktadır. Ardından mümkün olduğunca çok öğrenciye 9 ay boyunca 1200 TL burs vermektedir. 


Ahbap Derneği burs başvuru şartları nelerdir? 


Ahbağ Derneği’nden burs almak isteyen öğrenciler önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi yapıyor olmalıdır. Örgün öğretime devam eden öğrencilerin 3 dersten daha fazla zayıf dersi olmamalıdır.  


Ahbap öğrenci bursu ne zaman yapılıyor? 


Ahbap Derneği öğrenciler bursuna başvuru yapmak isteyen öğrenciler için müracaatlar 21 Ekim 2023 son başvuru tarihidir.  


Ahbap öğrenci bursu başvurusu nasıl yapılır? 


Ahbap Derneği öğrenci başvurusu yapmak için https://ahbap.org/giris adresine girmeniz gerekmektedir. Üyelik kaydının yapılmasından sonra Ahbap Burs Başvurusu linkine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada sizden istenen bilgileri doldurarak ilerledikten sonra online imza atarak sözleşmeyi onaylamanız gerekmektedir. Burs sonucunun doğru olabilmesi için bilgileri eksiksiz ve doğru biçimde doldurmak önemlidir.  


Ahbap öğrenci bursu gerekli evraklar nedir? 


Ahbap Derneği’nden 1200 TL öğrenci bursu almak isteyen kişilerin ayrıca belge yükleme kısmından bazı belgeleri de yüklemesi gerekmektedir. Vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi, ÖSYM sonucu, KYK burs durum belgesi, transkript belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil beyanı, yerleşim yeri belgesi, taşınmaz kaydı belgesi ve gelir beyan belgesi gerekmektedir. 

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