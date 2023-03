Öğrencilere 1250 TL – 3750 TL devlet yardımı! TCKN son hanesine göre 6-10 Mart arası hesaplara yatacak

Öğrencilere müjdeli haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu az önce duyuru yaptı. Öğrencilere burs yardımı verilecek. Tarihler belli oldu. 6-10 Mart 2023 tarihleri arasında T.C kimlik no son hanesine göre ödemeler hesaplara geçecek. Yüksek Öğrenim öğrencileri hemen hesaplarını kontrol etsin. 1250 TL ile 3750 TL arası burs ödemesi hesaplara geçiyor.

KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ MART AYI TAKVİMİ BELLİ OLDU

T.C KİMLİK NO SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK

Üniversite öğrencilerinin kredi ve burs ödemeleri T.C kimlik no son hanesine göre 6 Mart ile 10 Mart tarihleri arasında hesaplara geçecek nokta bakan Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada T.C kimlik no sonu 0 olanların 6 Mart tarihinde T.C kimlik no sorunu 2 olanların 7 Mart tarihinde T.C kimlik no sonu 4 olanların 8 Mart tarihinde T.C kimlik no sonu 6 olanların 9 Mart tarihinde ve T.C kimlik no sonu 8 olanların 10 Mart tarihinde ödeme alacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine ödenen kredi ve Burslar Ziraat Bankası hesaplarına yatıyor. Öğrenciler T.C kimlik no son hanesine göre belirtilen tarihlerde burs ve kredi ödemelerini banka hesaplarından alabilir.

2023 KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Kredi ve burs ödemelerinin miktarı öğrencilerin eğitimlerine göre farklılık gösteriyor. Üniversite öğrencilerine ödenen kredi ve burs ücretlerine 2023 yılında zam yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 burs rakamları şu şekilde:

Lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarıldı.