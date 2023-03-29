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Ödemeler T.C. kimlik ile yatacak! 6000, 8000, 10000 TL hesaplara nakit yatıyor

Ödemeler T.C. kimlik ile yatacak! 6000, 8000, 10000 TL hesaplara nakit yatıyor! İşte T.C. kimlik ile yapılacak ödemenin tüm detayları haberimizde...

Ödemeler T.C. kimlik ile yatacak! 6000, 8000, 10000 TL hesaplara nakit yatıyor

T.C. kimlik numarasına göre yapılacak olan ödemelere başvuran vatandaşlar çok cazip bir kampanyadan yararlanabilme ayrıcalığına erişecek. Bu kampanya kapsamında düşük limitlerle bireysel ihtiyaç kredisine bütün vatandaşlar başvuru yapabilecek. T.C. kimlik numarasıyla yapılan ödemeler çok hızlı şekilde hesaplara aktarılmaktadır. Başvurulan aynı gün içinde daha saat dolmadan ödemeler yatar. Peki, tüketici kredisi şartları nelerdir? İşte detaylar... 


Yapı Kredi’den düşük limite düşük faiz 


Yapı Kredi Bankası, vatandaşlar için düşük limitli ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda düşük faiz seçenekleri sunduğu kampanyasını açıkladı. T.C. kimliği ile gelen vatandaşlar hemen müşteri olup düşük limitli nakit ihtiyaçlarını anında çok düşük faizler ile karşılayabilmektedir. Hızlı şekilde talep edilen limiti hesaplarına ödeme alabilirler. 


Yapı Kredi ihtiyaç kredisi ne kadar çıkıyor? 


Yapı Kredi Bankası, müşterilerinin bireysel tüketici kredisi kullanmak istemesi durumunda bazı şartlara tabiidir. Bu şartlar arasında özellikle banka müşterisi olarak bir hesaba sahip olmak bulunmaktadır. Müşteriler başvuruyu gerçekleştirmek içinse T.C. kimlik numarası, aylık net gelir ve doğum tarihini yazıp 4411 numarasına SMS göndererek ne kadar kredi çıktığını görür ve başvursunu gerçekleştirebilir.  


Yapı Kredi ihtiyaç kredisi başvurusu 


Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen ve müşteri olanlar T.C. kimlik ya da müşteri numarası ve şifresi ile internet bankacılığına giriş yapabilir veya Yapı Kredi Mobil üzerinden girişini yaptıktan sonra başvurular kısmından tüketici kredisine müracaat edebilir. Yanıt çok hızlı şekilde iletilmekte olup hesabın yatmasına kadar olan süre ancak birkaç dakikadır. 
Banka müşterisi olmayanlar için de mobil üzerinden müşteri olmak ya da SMS ile kendilerine ne kadar kredi çıktığını öğrendikten sonra şube üzerinden işlemlerini sürdürerek sonuçlandırmak ve kredilerini almak mümkündür. 

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