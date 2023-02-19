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Ödemeler bugün başladı! Başvuranlar hesaplarını kontrol etsin! Başvurmayan bugün hemen müracaat etsin!

Ödemeler bugün başladı! PTT hesaplara paraları yatırıyor! Başvuranlar hesapları kontrol ederken, başvurmayan hemen müracaat etsin! Paralar anında hesaplarda. İşte PTT ödemeleri detayları...

Ödemeler bugün başladı! Başvuranlar hesaplarını kontrol etsin! Başvurmayan bugün hemen müracaat etsin!

Artan tüm giderlerle beraber vatandaşlar geçim sıkıntısını daha çok hisseder oldu. Vatandaşlarının yükünü bir nebze olsun almak için ise devlet yardımlarını sürdürüyor. Her yaştan ve kesimden vatandaşa ödenebilecek olan bu ödemeler ise PTT aracılığıyla yapılıyor ve vatandaşların biraz olsun cebini rahatlatıyor.  


Başvuran vatandaşlara onay geldikten sonra hesaplara hızla ödemeleri gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz aylarda birçok hane yararlandı ve çok da rahat etti. Henüz başvurmadıysanız başvurmanın tam zamanı. Hala geç değil, PTT ödemeleri mayıs ayına kadar devam ediyor. İşte PTT ödemeleri tüm detayları... 


PTT doğalgaz yardımı  


En çok kış aylarında vatandaşların artan maliyetlerine yardımcı olmak adına devlet desteğiyle doğalgaz yardımı yapılıyor. Doğalgazın metreküp maliyeti oldukça fazla olduğu için en çok zorlayan faturalardan birisi. Bu sebeple de zamlanan doğalgaz fiyatlarıyla baş etmekte zorlanan vatandaşlar için devlet yardım ediyor. Enflasyondan fazlasıyla etkilenen faturaların kabarık gelmemesi için vatandaşlar soğukta oturmak zorunda kalmıyor. 


PTT doğalgaz yardımı başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ödemelerini almak için öncelikle e-devlet üzerinden başvuru yapmaktadır. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ikametlerine, yani oturdukları illere göre ödemeler almaktadır. Özellikle yurdun daha soğuk kesimlerinde doğalgaz desteği daha yüksek miktarda sağlanmaktadır ve böylelikle hane sıcak yuvasında faturaları sorun etmeden kışı geçirebilmektedir. 


PTT elektrik yardımı 


Doğalgaza ek olarak en fazla gelen faturalardan birisi de elektrik. Bir evin olmazsa olmazı ve her konuda lazım olan elektrik faturaları için devlet yine ödenek sağlamaktadır. Asgari ücretten daha az aylık giren hanelere yapılan bu yardım PTT aracılığı ile yapılarak vatandaşları rahatlamaktadır. PTT’ye T.C. kimlikle ve faturanızla giderek kolayca başvurabilir ve onaylandığı zaman ödemelerden yararlanabilirsiniz. 

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