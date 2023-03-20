Ödemeler aylık yapılacak! İŞKUR evden günde 2 saatle çalışacak vatandaşa 6.000 TL verecek

İŞKUR’dan vatandaşlara aylık olarak yapılacak ödemelerle birlikte 6 bin TL ödeme yapılacak. Ödeme içinse tek yapılması gereken başvurup evden çalışmak. Peki, İŞKUR ilanları nereden yayımlanıyor? 2023 İŞKUR evde iş başvuruları başladı mı?

Ev hanımlarına yönelik olarak hazırlanan evde ek iş ilanları proje başlatıldığından bu yana çok ilgi gördü. Aile bütçesine katkıda sağlamak isteyen ev hanımları hem evleri ile ilgilenebiliyor hem de bütçeye katkıda bulunuyor. İŞKUR evde ek iş ilanları ile birlikte birçok ev hanımı artık maaş kazanabiliyor. Başvuruların tekrar ne zaman açılacağı şu an işi yeni öğrenenlerin en çok merak ettiği konu oldu. Peki, 2023 İŞKUR ev hanımları ek iş ilanları ne zaman başlayacak?

İŞKUR EV HANIMLARINA ÖZEL EVDE İŞ İLANLARI

İŞKUR daha önceden başlattığı ev hanımlarına özel olan evde iş ilanları ile evde kısa süreli çalışmayla maaş ödemesi gerçekleştirdi. Tekrar başvuruların başlayacağı zamansa birçok evden çalışmak isteyen ve bütçeye katkı sağlamak isteyen ev hanımı için merak ediliyor.

İŞKUR EV HANIMLARINA DESTEK

İŞKUR’un yeni iş ilanları yayımlayıp yayımlamadığını İŞKUR resmi internet üzerinden takip edebilirsiniz. Burada güncel bilgileri girerek kendinize uygun işleri görebilmeniz mümkündür. Ayrıca evde ek iş ilanları henüz açılmamış olsa da İŞKUR tarafından çeşitli destekleyici programlar da bulunmaktadır.

İŞKUR meslek eğitimi ile birlikte ev hanımlarına yeni beceriler öğrenmesinde bu becerileri kullanarak ev bütçesine katkıda bulunmasına yardımcı oluyor. İŞKUR üzerinden alınan iş kapsamında ev hanımları 2 – 3 saat gibi bir zaman dilimi çerçevesinde çalışarak çok güzel paralar kazanabilmektedir. Nitelikli bir iş olarak yapılabilen paketleme işlerine hemen başvurup başlamak mümkün. Herhangi bir eğitim gerektirmediği için başvuran ev hanımlarının birçoğu anında başlayabiliyor. Ancak başvurular rekor seviyede olduğu için acele etmekte yarar var.

EV HANIMLARI İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR ev hanımları evde paketleme işi için başvurular İŞKUR resmi internet adresi olan https://www.esube.iskur.gov.tr adresinden gerçekleştirebilmektedir. Buraya giriş yapan vatandaşların öncelikle İŞKUR üyeliği yoksa “İş arayan” kısmından üye olmaları gerekmektedir. Profillerini doğru bilgiler ile doldurmaları da önemlidir. Ayrıca bu konuda en yakın İŞKUR şube müdürlüklerine giderek de destek alınabilmektedir.