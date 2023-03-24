Ödemeler 50.000 TL’ye ulaştı! Başvuranlara PTT hesabından yatırılacak!

Ay sonuna güç yetmediyse, acil alınması gereken ya da yapılması gereken ihtiyaçlar için nakit sıkışıklığı yaşıyorsanız PTT destek ödemesini 50.000 TL’ye kadar çıkardı. PTT ihtiyaç kredisi kapsamında vatandaşlara yalnızca T.C. kimlik ile başvurmaları halinde yardımcı olmaktadır. 50.000 TL’ye ulaşan destekten yararlanmak için tek yapılması gereken T.C. kimlik ile başvuruda bulunmak.



Ramazan ayı geldi ve vatandaşlar ev alışverişlerini bolluk bereketle yapmak istiyor, evlerinde misafir ağırlıyor. Diğer yandan zaten ihtiyaçlar bulunurken, bir anda ortaya çıkanlar da olabiliyor. PTT’den gelen duyuru ise şubelerde adeta kuyruk oluşturdu. İhtiyacı olan vatandaşların hepsi başvurular için sırada beklerken tüm işlemler kısa süre içinde halledilebiliyor. Peki, 50.000 TL PTT ödemesinden kimler yararlanabilir? PTT destek ödemesi nasıl alınır? PTT 50.000 TL alma şartları nelerdir? İşte PTT ödemelerine dair detaylar...



PTT 50.000 TL ödeme detayları



PTT üzerinden yapılacak olan başvuru dahilinde ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlara 50.000 TL için 36 aya kadar vade imkanı verilmektedir. Ödemleri PTT’den kısa sürede alabilmek mümkündür. Başvuracak olan vatandaşların 18 yaşından büyük olması ve T.C. kimlik numarası ile gelmesi gerekmektedir.



30 bin TL PTT ihtiyaç kredisi



30 bin TL PTT ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar SMS ile kısa sürede işlemlerini halledebilmektedir. Şubeye dahi gitmeden yararlanmak istedikleri kredi için T.C. kimlik numarasını girerek 3050’ye göndermeleri yeterlidir. Onay gelmesi halinde ise PTT’den nakit para çekimi yapılmaktadır.



Düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu



PTT sayesinde düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu mümkün olmaktadır. Özellikle 30 bin TL’ye kadar olan kredi tutarlarında PTT devlet destekli kurum olarak oldukça uygun faiz oranları sunmaktadır. Kredi geçmişi ve kredi notunun yeterli olması halinde 18 yaş üzeri başvuran tüm vatandaşlar alabilmektedir.