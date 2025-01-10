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Ödeme tarihleri duyuruldu; SGK 4A, 4B, 4C ve Bağkur'lular müjde

Ocak ayı, Türkiye'deki emekliler için avantajlı kampanyalarla dikkat çekiyor.

Ödeme tarihleri duyuruldu; SGK 4A, 4B, 4C ve Bağkur'lular müjde

Türkiye İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, Yapı Kredi ve diğer öncü bankalar, emeklilere yönelik cazip fırsatlarla hem finansal rahatlık sağlıyor hem de nakit ihtiyaçlarına destek oluyor. İşte bankaların sunduğu bazı özel promosyonlar:

Akbank

Kampanya Detayları:
Maaşını Akbank’a taşıyan emekliler, 15.000 TL nakit promosyon alabiliyor. Bunun yanı sıra, ek olarak 2.500 TL değerinde chip-para kazanma fırsatı sunuluyor.
Toplam Promosyon: 17.500 TL’ye kadar.

Garanti BBVA

Kampanya Detayları:
Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabiliyor.
Toplam Promosyon: 15.000 TL.

DenizBank

Kampanya Detayları:
DenizBank, maaşını taşıyan emeklilere 20.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Ayrıca emeklilere özel ayrıcalıklı hizmetler sağlıyor.
Toplam Promosyon: 20.000 TL’ye kadar.

Türkiye İş Bankası

Kampanya Detayları:
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan müşteriler, 12.000 TL’ye varan promosyon fırsatından faydalanabiliyor. Ayrıca Maximum Kart’lar aidatsız şekilde kullanılabiliyor.
Toplam Promosyon: 12.000 TL’ye kadar.

QNB Finansbank

Kampanya Detayları:
QNB Finansbank, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL nakit promosyon veriyor. Ayrıca QNB emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim sağlayarak toplamda 16.200 TL’ye varan ödül sunuyor.
Toplam Promosyon: 16.200 TL.

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Kampanya Detayları:
Maaşını TEB’e taşıyanlar, 12.000 TL ana promosyon ve ek 9.000 TL’lik fırsatlarla toplam 21.000 TL’ye kadar promosyon kazanabiliyor.
Toplam Promosyon: 21.000 TL’ye varan.

Emekliler İçin Avantajlı Seçenekler

Bu kampanyalar, emeklilerin maaşlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olurken, bütçelerine ek katkılar sunmayı amaçlıyor. İhtiyaçlarınıza ve finansal hedeflerinize uygun bankayı seçerek avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Kaynaklar:

Akbank Kampanyaları

Garanti BBVA Promosyon Detayları

DenizBank Emekli Fırsatları

İş Bankası Kampanyaları

QNB Finansbank Avantajları

TEB Promosyon Detayları

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