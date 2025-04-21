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Ödeme tarihleri açıklandı; SGK 4A, 4B, 4C ve Bağkur'lular müjde

🟢 Emeklilere Nisan dopingi geldi! ING, TEB, Yapı Kredi, DenizBank ve diğer bankalar maaş taşıma karşılığında 25.000 TL’ye varan promosyon fırsatları sunuyor. Hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel liste...

Ödeme tarihleri açıklandı; SGK 4A, 4B, 4C ve Bağkur'lular müjde

Türkiye’de milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyon kampanyalarında rekabet kızıştı. Emekli maaşını taşıyanlara bankalar 12.000 TL ile 25.000 TL arasında değişen nakit promosyonlar sunuyor. 

İşte en yüksek promosyonu sunan bankalar ve detayları:

Banka Banka Emekli Promosyonları (Nisan 2025)

Banka Toplam Promosyon Ek Avantajlar

ING 25.000 TL’ye varan Ek koşulsuz 15.000 TL + ek kampanyalar

TEB 21.000 TL’ye varan 12.000 TL + 9.000 TL ek + sigorta avantajı

DenizBank 20.000 TL’ye varan Emeklilere özel kampanyalar

Yapı Kredi 20.000 TL’ye varan Koşulsuz promosyon

Akbank 17.500 TL’ye varan 15.000 TL nakit + 2.500 TL chip para

QNB Finansbank 16.200 TL’ye varan 15.000 TL + kredi kartına yıllık 1.200 TL indirim

Garanti BBVA 15.000 TL’ye varan Sadece nakit promosyon

Türkiye İş Bankası 12.000 TL’ye varan Maaş taşıma ile nakit promosyon

Emekli Promosyonları Neye Göre Değişiyor?

Emeklilere sunulan promosyonlar, genellikle şu kriterlere göre belirleniyor:

✔️ Aylık maaş tutarı
✔️ Taahhüt süresi (genellikle 3 yıl)
✔️ Ek ürün kullanımı (kredi kartı, otomatik fatura talimatı vb.)
✔️ Bankanın kampanya koşulları

Bazı bankalar promosyonu sadece maaş taşıma karşılığı verirken, bazıları ek koşullarla promosyonu artırabiliyor.


Hangisini Seçmeli?

📌 Yüksek nakit isteyenler için ING ve TEB ön plana çıkıyor.
📌 Ekstra fayda arayanlar için QNB Finansbank ve Akbank dikkat çekiyor.
📌 Şartsız nakit promosyon isteyenler için Yapı Kredi ve Garanti BBVA tercih edilebilir.

Kaynak: Resmî banka kampanya sayfaları, Nisan 2025 güncellemeleri

Derleme: gazeteoku.com

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